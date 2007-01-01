Утвержден новый председатель Наблюдательного Совета банка VTB-Азербайджан

Утвержден новый председатель Наблюдательного Совета банка VTB-Азербайджан2017 Январь 19 ( Четверг ) 15:00:36
Новым председателем Наблюдательного совета банка VTB Азербайджан назначен Михаил Осеевский, говорится в сообщении банка.
Как передает Turan, он занимает должность заместителя президента- председателя правления банка.
Заместителями председателя Наблюдательного Совета (НС) банка VTB (Азербайджан) назначены Анна Шумейко и Рашад Расуллу. В состав НС банка также вошли представители акционеров VTB (Азербайджан): Мусеиб Алиев и Горхмаз Агаев из AtaHolding, а также Сергей Царев и Дмитрий Попов из VTB. --71D--