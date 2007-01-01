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Экономика и финансы 2017
Утвержден новый председатель Наблюдательного Совета банка VTB-Азербайджан

Утвержден новый председатель Наблюдательного Совета банка VTB-Азербайджан

2017 Январь 19 ( Четверг )  15:00:36
English Azərbaycan

Новым председателем Наблюдательного совета банка VTB Азербайджан назначен Михаил Осеевский, говорится в сообщении банка.

Как передает Turan, он занимает должность заместителя президента- председателя правления банка.

Заместителями председателя Наблюдательного Совета (НС) банка VTB (Азербайджан) назначены Анна Шумейко и Рашад Расуллу. В состав НС банка также вошли представители акционеров VTB (Азербайджан): Мусеиб Алиев и Горхмаз Агаев из AtaHolding, а также Сергей Царев и Дмитрий Попов из VTB. --71D--

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