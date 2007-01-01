

Утвержден новый председатель Наблюдательного Совета банка VTB-Азербайджан 2017 Январь 19 ( Четверг ) 15:00:36

English Azərbaycan

Новым председателем Наблюдательного совета банка VTB Азербайджан назначен Михаил Осеевский, говорится в сообщении банка. Как передает Turan, он занимает должность заместителя президента- председателя правления банка. Заместителями председателя Наблюдательного Совета (НС) банка VTB (Азербайджан) назначены Анна Шумейко и Рашад Расуллу. В состав НС банка также вошли представители акционеров VTB (Азербайджан): Мусеиб Алиев и Горхмаз Агаев из AtaHolding, а также Сергей Царев и Дмитрий Попов из VTB. --71D--