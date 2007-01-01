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Экономика и финансы 2017
Импорт пшеницы вырос на 18,2%

Импорт пшеницы вырос на 18,2%

2017 Январь 21 ( Суббота )  12:08:24
English Azərbaycan

В 2016 году импорт пшеницы достиг рекордного показателя - около 1,6 млн. тонн, увеличившись за год на 18,2%, сообщает Государственный таможенный комитет.

Для закупки пшеницы было выплачено экспортерам $296,8 млн., на 0,6% меньше, чем в предыдущем году. Тонна пшеницы была закуплена по цене $184,4  что на $34,9 или 16% дешевле, чем в 2015 году.

По информации Министерства сельского хозяйства, в прошлом году объем производства пшеницы в Азербайджане составил 1 млн. 844 тыс. тонн, что на 10% превысил показатель за 2015 год. Независимые эксперты отмечают, что правительство искусственно завышает производственные показатели зерна. По их мнению, доля местной пшеницы в хлебопекарной промышленности незначительна.   --08B--

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