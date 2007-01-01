



Исполнительная власть Баку затягивает помощь жильцам Субхи,2

2017 Январь 19 ( Четверг ) 09:49:11

Жители трех квартир девятиэтажного здания по улице Субхи,2 в поселке Бузовны не могут добиться помощи со стороны исполнительной власти Баку. Здание находится в ведении Первого Специального Жилищно-Коммунального Хозяйственного Объединения Жилищно-Коммунального Хозяйственного Департамента Исполнительной власти Баку.

Пожар возник в квартире на 7 этаже 18 декабря 2016 года и от него пострадали квартиры выше -8 и 9 этаже. Полностью сгорели пластиковые окна балконов. А также расплавились окна и двери квартиры на балконе.

Причиной возгорания на балконах была старая ламинированная облицовка, которая установлена в период внешнего ремонта здания городскими властями пять лет назад. После серии пожаров в 2015 году жилых домов с такими покрытиями, унесших человеческие жизни, власти заменили на всех подобных зданиях облицовки. То же самое было сделано и со зданием на Субхи,2. Но строители «схалтурили», сохранив облицовки на балконах. К тому же на здании не были завершены работы по смене фасадного покрытия. На что жильцы жаловались во все инстанции. После этого работы были возобновлены.

За целый месяц власти Баку так и не нашли средств сменить окна и двери трех квартир. Вначале в качестве отказа приводилась отписка, что квартиры не застрахованы. Но после жалоб и фиксации со стороны МЧС факта возгорания некондиционных материалов исполнительная власть только перешла к обещаниям о ремонте. Надо отметить, что последствия всех предыдущих подобных пожаров были устранены за счет государства.

Агентство Туран решило направить запрос в Исполнительную власть Баку по этому поводу.—0—