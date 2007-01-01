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Экономика и финансы 2017
Исполнительная власть Баку затягивает помощь жильцам Субхи,2

Исполнительная власть Баку затягивает помощь жильцам Субхи,2

2017 Январь 19 ( Четверг )  09:49:11
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  Жители трех  квартир девятиэтажного здания по улице  Субхи,2  в поселке Бузовны не могут добиться помощи со стороны исполнительной власти Баку. Здание находится  в  ведении  Первого Специального Жилищно-Коммунального Хозяйственного Объединения   Жилищно-Коммунального Хозяйственного Департамента    Исполнительной власти Баку.

Пожар возник в квартире на 7 этаже 18 декабря 2016 года и от него пострадали квартиры выше -8 и 9 этаже. Полностью сгорели пластиковые окна балконов.  А также расплавились окна и двери квартиры на балконе.

Причиной возгорания на балконах была старая ламинированная облицовка, которая установлена в период внешнего ремонта здания городскими властями  пять лет назад. После серии пожаров  в 2015 году жилых домов  с такими покрытиями, унесших человеческие жизни,  власти заменили на всех подобных зданиях облицовки. То же самое было сделано и со зданием на Субхи,2. Но строители «схалтурили», сохранив облицовки на балконах. К тому же на здании не  были завершены работы  по смене фасадного покрытия. На что жильцы жаловались во все инстанции.  После этого работы были возобновлены. 

За целый месяц власти Баку так и не нашли средств сменить окна и двери трех квартир. Вначале в качестве отказа приводилась  отписка, что квартиры  не застрахованы. Но после жалоб и фиксации со стороны МЧС факта возгорания некондиционных материалов исполнительная власть только перешла к обещаниям о ремонте. Надо отметить, что последствия всех предыдущих подобных пожаров  были устранены за счет государства.

Агентство Туран решило направить  запрос в Исполнительную власть Баку по этому поводу.—0—

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