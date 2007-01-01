



Будет подготовлена правовая база исламского банковского дела

2017 Январь 18 ( Среда ) 23:30:01

Сегодня. 18 января, в Баку было подписано Грантовое Соглашение о технической поддержке по подготовке правовой базы исламского финансирования в Азербайджане. Соглашение было подписано между правительством Азербайджана и Исламским Банком Развития.

С азербайджанской стороны документ подписал министр экономики Шаин Мустафаев, со стороны ИБР – вице-президент Сайед Ага. Министерство не раскрывает сумму гранта.

Стороны пришли к согласию по вопросам анализа существующего в Азербайджане положения в банковской сфере, рассмотрению возможностей применения в нашей стране исламского банковского дела, а также подготовке соответствующих предложений.

На сегодняшний день ИБР инвестировал в Азербайджан около 1 млрд. долларов США в рамках 18-ти проектов. 14 проектов в области сельского хозяйства, энергии, транспорта, социальной сферы, водоснабжения уже завершены. Реализация 4-х проектов продолжается. -- 08В-