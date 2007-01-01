



Целью Центробанка является установить курс доллара в районе 2 манат – эксперт

2017 Январь 18 ( Среда ) 14:23:02

Это первый раз, когда манат обесценился на валютном аукционе по отношению к доллару в 2,5 гяпик, заявил экономист Натиг Джафарли.

Как передает Turan, на своем профиле в социальной сети Facebook эксперт отметил, что Центробанк поставил перед собой цель довести курс доллара до 1,95-2 манат.

«Они хотят стабилизировать национальную валюту в районе 2 маната за один доллар и потому торопятся. Интересно, что в мире уже два дня доллар дешевеет, а у нас наоборот. Все это доказывает, что у нас не плавающий курс», написал он.

Отметим, что на валютном аукционе в среду курс доллара составил 1,8285 манат. --71D--