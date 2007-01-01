



ВВП Азербайджана снизился на 3,8%

2017 Январь 18 ( Среда ) 22:46:42

В 2016 году объем Валового внутреннего продукта в Азербайджане составил 59 млрд. 987,7 млн. манат, что в сопоставимых ценах на 3,8% меньше, чем в предыдущем году, сообщил 18-го января Госкомстат.

Согласно официальному комментарию, снижение объема ВВП связано с сокращением добавленной стоимости в строительном секторе на 27,6%. В 2016 году производство ВВП в строительном секторе составил 6 млрд. манат.

Удельный вес ненефтяного сектора (39,4 млрд. манат) в структуре ВВП составил 65,7%, нефтегазового сектора (20,5 млрд. манат) – 34,3%.

В номинальном выражении ВВП вырос на 10,2%.

Производство ВВП на душу населения составило 6223,8 манат. В номинальном выражении это на 9,1% больше, чем в 2015 году. --08D--