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Экономика и финансы 2017
На валютном аукционе доллар значительно подорожал

На валютном аукционе доллар значительно подорожал

2017 Январь 18 ( Среда )  13:26:35
English Azərbaycan

На валютном аукционе Центрального банка Азербайджана курс доллара повысился на более чем 2 гяпик,   составив 1,8285 манат.

Как передает Turan, официальный курс на 18 января составлял 1,8045 манат.

При этом, коммерческие банки сами устанавливают курс для покупки и продажи иностранной валюты, который значительно превышает официальный курс.

Так, сегодня коммерческие банки покупают доллары у населения за 1,81, а продают за 1,88 манат. –71D-

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