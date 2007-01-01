



На валютном аукционе доллар значительно подорожал

2017 Январь 18 ( Среда ) 13:26:35

На валютном аукционе Центрального банка Азербайджана курс доллара повысился на более чем 2 гяпик, составив 1,8285 манат.

Как передает Turan, официальный курс на 18 января составлял 1,8045 манат.

При этом, коммерческие банки сами устанавливают курс для покупки и продажи иностранной валюты, который значительно превышает официальный курс.

Так, сегодня коммерческие банки покупают доллары у населения за 1,81, а продают за 1,88 манат. –71D-