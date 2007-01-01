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Экономика и финансы 2017
О закрытии объявили еще несколько иностранных компаний

О закрытии объявили еще несколько иностранных компаний

2017 Январь 21 ( Суббота )  12:20:32
English Azərbaycan

18-го января о закрытии Азербайджанского филиала объявила компания  “Champion Technologies Russia & Caspian BV”  (https://goo.gl/lpmv2M). Данная  компания действовала в Баку с 2004 года и представляла широкий ассортимент специализированных реагентов, а также обеспечивала техническое решение проблем, возникающих в нефтегазовой промышленности. Учредителем этой компании является Техасская компания CS-US Holdings, Inc (США).

Закрылась также турецкая компания “Seha”, имеющий 23-летний опыт работы в Азербайджане по продаже электрических товаров и электрооборудования. Владелец этой компании Бахри Тупуз (https://goo.gl/7Gleqy) был обвинен в связях с движением “Hizmet”, объявленный в Турции террористической организацией. 

Имя фирмы “Nil Kitap Kirtasiye Sanayi Ltd. Sti.”, отметившей в 2016 году 20-летие деятельности в Азербайджане также связывался с движением “Hizmet”. Она объявила сегодня о преобразовании и изменении названия в ООО “Axent Kirtasiye”. Компания имеет сеть магазинов по продаже канцелярских товаров. --08B--

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