



О закрытии объявили еще несколько иностранных компаний

2017 Январь 21 ( Суббота ) 12:20:32

18-го января о закрытии Азербайджанского филиала объявила компания “Champion Technologies Russia & Caspian BV” (https://goo.gl/lpmv2M). Данная компания действовала в Баку с 2004 года и представляла широкий ассортимент специализированных реагентов, а также обеспечивала техническое решение проблем, возникающих в нефтегазовой промышленности. Учредителем этой компании является Техасская компания CS-US Holdings, Inc (США).

Закрылась также турецкая компания “Seha”, имеющий 23-летний опыт работы в Азербайджане по продаже электрических товаров и электрооборудования. Владелец этой компании Бахри Тупуз (https://goo.gl/7Gleqy) был обвинен в связях с движением “Hizmet”, объявленный в Турции террористической организацией.

Имя фирмы “Nil Kitap Kirtasiye Sanayi Ltd. Sti.”, отметившей в 2016 году 20-летие деятельности в Азербайджане также связывался с движением “Hizmet”. Она объявила сегодня о преобразовании и изменении названия в ООО “Axent Kirtasiye”. Компания имеет сеть магазинов по продаже канцелярских товаров. --08B--