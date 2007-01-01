



Сегодня в Баку прошел Азербайджано-Чешский бизнес форум

2017 Январь 17 ( Вторник ) 16:03:39

Сегодня, 17-го января в Бакинском бизнес центре прошел 7-ой по счету Азербайджано-Чешский бизнес форум, на котором были обсуждены вопросы расширения двустороннего сотрудничества.

В работе форума кроме 160 представителей бизнеса двух стран, принимал участие министр промышленности и торговли Чехии Ян Младек. Компании представляли сельскохозяйственный, промышленный, финансовый и социальный сектора, сферу строительства, логистики и т.д.

В Азербайджане действует 19 компаний с участием чешского капитала, сказал министр экономики Шахин Мустафаев на форуме. По его словам, Чехия вложила в экономику Азербайджана $1,3 млрд. инвестиций. Чешские компании являются подрядчиками в 6 проектах на общую сумму $1,6 млрд.

Завтра в Баку пройдет 4-ое заседание межправительственной комиссии Азербайджана и Чехии. --08D--