



При низких ценах на нефть SOCAR вышла на прибыль – вице-президент SOCAR

2017 Январь 17 ( Вторник ) 15:12:44

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) по итогам I полугодия 2016 года получила чистую прибыль в размере 550 млн манатов, заявил вице-президент SOCAR по экономическим вопросам Сулейман Гасымов на сегодняшней пресс-конференции.

"За первое полугодие 2016 года чистая прибыль SOCAR составила 550 млн манатов. Мы рассчитываем, что сможем сохранить этот показатель, и по итогам 2016 года будем иметь прибыль", - сказал Гасымов.

Туран напоминает, что чистый убыток SOCAR по итогам 2015 года составил 1 млрд 785 млн манатов против чистой прибыли по итогам 2014 года в размере 1 млрд 274 млн манатов.

Среднеэкспортная цена азербайджанской нефти по итогам 2015 года составила $54 за баррель, в прошлом году же снизилась до отметки $45. –12С--