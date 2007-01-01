



Азербайджану нет места среди инновационных стран

2017 Январь 17 ( Вторник ) 13:49:31

Агентство Bloomberg опубликовала рейтинг -2017 «Самых инновационных стран». В список попали топ-50 стран, где, естественно, Азербайджану места не нашлось. Из бывших республик СССР в список вклинились Россия (26 место), Литва (32), Эстония (33), Латвия (39), Украина (42) и Казахстан (48).

В первую десятку вошли: Южная Корея, Швеция, Германия, Швейцария, Финляндия, Сингапур, Япония, Дания, США, Израиль.

Индекс инноваций Bloomberg составляется по семи показателям: затраты на Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, продуктивность, присутствие в экономике высокотехнологичных компаний, распространенность высшего образования, добавленная стоимость товаров, число регистрируемых патентов, число исследователей. –0—