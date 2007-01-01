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Экономика и финансы 2017
Азербайджану нет места среди инновационных стран

Азербайджану нет места среди инновационных стран

2017 Январь 17 ( Вторник )  13:49:31
English Azərbaycan

Агентство Bloomberg опубликовала рейтинг -2017 «Самых  инновационных стран».  В список  попали топ-50 стран, где, естественно, Азербайджану места не нашлось.  Из бывших  республик СССР в список вклинились Россия (26 место),  Литва (32), Эстония (33), Латвия (39), Украина (42) и Казахстан (48).

В первую десятку вошли:   Южная Корея, Швеция, Германия, Швейцария, Финляндия, Сингапур, Япония, Дания, США, Израиль.

Индекс инноваций Bloomberg составляется по  семи показателям: затраты на Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, продуктивность, присутствие в экономике высокотехнологичных компаний, распространенность высшего образования, добавленная стоимость товаров, число регистрируемых патентов,  число исследователей. –0—

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