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Экономика и финансы 2017
Внешнеторговый оборот Азербайджана снизился на 19,4%

Внешнеторговый оборот Азербайджана снизился на 19,4%

2017 Январь 17 ( Среда )  12:31:54
English Azərbaycan

В 2016 году внешнеторговый оборот Азербайджана составил $17 млрд. 675,7 тыс., что на 19,4% меньше, чем в предыдущем году. Об этом говорится в обнародованном 17-го января отчете Государственного таможенного комитета по таможенной статистике.

Объем экспорта в прошлом году составил $9 млрд. 143,2 млн. Это на 28,1% меньше, чем в 2015 году. Предпринимателями страны было экспортировано 2921 наименования товаров , что на 444 единиц больше, чем в предыдущем году. На долю государственного сектора приходится 78,9% ($7 217,9 млн.) годового экспорта. В страны Европейского союза поставлено 43,2% экспорта Азербайджана.

Объем импорта ($8 532,4 млн.) был $610,8 млн. меньше экспорта.  При этом импорт снизился на 7,4%. Госсектор закупил за рубежом товаров на $1 млрд. 232,2 млн., на 25% меньше, чем в 2015 году. В странах ЕС закуплено товаров на $2 млрд. 222,2 млн. (-24,5%).   --08D--

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