



Компании стран-ЕС о бизнес климате в Азербайджане

2017 Январь 16 ( Понедельник ) 14:50:45

20% бизнесменов из стран Евросоюза, работающих в Азербайджане, не желают более вкладывать инвестиции в страну.

40% не уверены в этом, а еще 40% вновь вложили бы средства в эту страну, говорится в отчете германо-азербайджанской внешнеторговой палаты о бизнес климате в Азербайджане.

Как передает Turan, опрос был проведен среди работающих в Азербайджане 300 компаний из 19 стран ЕС.

В отчете указывается, что падание цен на нефть и сокращение доходов страны стимулировало правительство к реформам, есть надежда, что эти процессы ускорят подлинные реформы по диверсификации экономики.

81% респондентов отметили, что в целом экономика Азербайджана слаба.

Только 35% респондентов отметили, что в секторах, где они работают, ситуация удовлетворительная.

В отчете указывается, что первоочередной задачей для улучшения бизнес климата являются структурные реформы.

В целом, респонденты пессимистично оценивают перспективы своей компании в Азербайджане. Так, 60% компаний из стран ЕС, считают, что их доходы будут сокращаться, 45% думают о сокращении персонала.

Половина всех экспортирующих компаний считают, что их экспорт снизится, а импорт будет истощаться.

Отвечая на вопросы об условиях рынка труда, респонденты считают, что квалификация сотрудников удовлетворительна.

Авторы отчета отмечают, что система образования в Азербайджане нуждается в серьезном реформировании.

еспонденты не довольны ни качеством академического образования, ни профессиональным образованием.

Респонденты считают, что негибкая иммиграционная политика может препятствовать иностранным инвестициям. В этом контексте, половина респондентов недовольна иммиграционной политикой, касающейся визовых вопросов и разрешения на работу для иностранцев.

Касаясь инфраструктуры, 76% компаний стран ЕС оценили ее на среднем уровне или выше.

Половина респондентов недовольна качеством местных поставщиков, а 45% оценили платежную дисциплину, как среднюю.

В отчете указано, что, нефтяные компании чувствуют себя более уверенными в экономической политике по сравнению с коллегами из ненефтяного сектора.

Почти половина всех респондентов выражает беспокойство по поводу уровня правовой неопределенности и предсказуемости экономической стабильности. Кроме того, они считают, что в настоящее время госуправление является неэффективным.

В целом, экономическая политика и институты получили сравнительно низкий рейтинг.

Оценивая экономические и политические условия, влияющие на деятельность компаний, респонденты отметили девальвацию, неопределенность рынка и бюрократию.

70% компаний ЕС свидетельствуют, что девальвация влияет на их бизнес больше всего.

Более половины участников опроса отметили, что коррупция и таможенный контроль негативно влияют на их деятельность и

для улучшения бизнес и инвестиционного климата следует ликвидировать коррупцию. Компании считают, что меры по устранению коррупции и преступности являются неэффективными.

Вместе с коррупцией негативным фактором является система налогообложения и таможенные процедуры. 46% респондентов считают налоговую политику в Азербайджане неудовлетворительной.

Авторы отметили, если правительство и местные органы власти обеспечат соблюдение существующих законов, то будет значительный прогресс.

Подведя итоги, авторы отчета считают, что следующие два года будут нелегкими, но предприниматели верят - в результате реализации реформ через 3-5 лет ситуация улучшиться. –71D-