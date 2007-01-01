



В Пираллахы заложен фундамент нового фармацевтического завода

2017 Январь 16 ( Понедельник ) 13:37:29

В Промышленном парке в Пираллахы заложен фундамент второго фармацевтического завода «Caspian Pharmed».

Как передает Turan, договор акционеров между «Азерсун холдинг» и иранской «TPİCO Holding» подписан с участием министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева и министра труда и социального благоденствия Ирана Али Рабии.

В совместном предприятии, первичное капиталовложение которого составит 20,6 млн. долларов, 25% доли принадлежит Азербайджанской инвестиционной компании, 26% «Азерсун Холдинг» и 49% иранской компании «TPİCO».

На первичном этапе завод будет производить лекарственных препаратов в 84 наименованиях. Ежегодная промышленная мощность завода на первом этапе составит 201 млн. штук таблеток и капсул.

На заводе будет 90 рабочих мест.

Отметим, что 2 ноября 2016 года в Промышленном парке Пираллахы была заложена основа первого фармацевтического завода «Hayat Pharm», который является совместным азербайджано-российским предприятием. --71D--