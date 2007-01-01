



Медная продукция практически полностью будет привлекаться к экспортной пошлине

2017 Январь 14 ( Суббота ) 12:02:09

Кабинет министров расширил список товаров, подлежащих экспортной пошлине. Согласно постановлению правительства от 10-го января (http://xalqqazeti.com/az/news/desicions/80117), к импортной пошлине с 9-го февраля этого года также будет привлекаться медная катанка для производства проволоки, медный профиль и медная арматура.

Размер пошлины составит 10% от экспортной стоимости товара, но не ниже 300 долларов США за тонну.

В последний раз правительство устанавливало экспортные пошлины за экспорт медной продукции в августе 2016 года. Данные пошлины будут в силе в течение 5 лет.

Экспортные пошлины не распространяются на медную руду и ее концентраты. --08D--