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Экономика и финансы 2017
Медная продукция практически полностью будет привлекаться к экспортной пошлине

Медная продукция практически полностью будет привлекаться к экспортной пошлине

2017 Январь 14 ( Суббота )  12:02:09
English Azərbaycan

Кабинет министров расширил список товаров, подлежащих экспортной пошлине. Согласно постановлению правительства от 10-го января (http://xalqqazeti.com/az/news/desicions/80117), к импортной пошлине с 9-го февраля этого года также будет привлекаться медная катанка для производства проволоки, медный профиль и медная арматура.

Размер пошлины составит 10% от экспортной стоимости товара, но не ниже 300 долларов США за тонну.    

В последний раз правительство устанавливало экспортные пошлины за экспорт медной продукции в августе 2016 года. Данные пошлины будут в силе в течение 5 лет.

Экспортные пошлины не распространяются на медную руду и ее концентраты. --08D--

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