

Arxiv

В Баку пройдет Азербайджано-Чешский бизнес форум

2017 Январь 14 ( Суббота ) 11:58:18

В Бакинском бизнес центре 17-го января состоится Азербайджано-Чешский бизнес форум, который пройдет в рамках визита в Азербайджан министра промышленности и торговли Чехии Яна Младека.

Как сообщили Turan, в Фонде поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO), в работе форума примут участие представители реального сектора Чехии (сельское хозяйство и пищевая промышленность, финансы и страхование, машиностроение, нефтехимия, энергетика, производство стекла, логистика, строительство), а также правовых компаний.

За 11 месяцев 2016 года экспорт товаров в Чехию ($214,2 млн.) снизился на 56,5%. Азербайджан импортировал товаров из этой страны на сумму $97,8 млн., что на 76,4% превышает показатель за январь-ноябрь 2015 года. --08D--