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Экономика и финансы 2017
4%-ная маржа курса валюты отменена

4%-ная маржа курса валюты отменена

2017 Январь 12 ( Четверг )  14:58:43
English Azərbaycan

С 12 января отменена 4%-ная  маржа для установления курса валюты коммерческими банками.

Как стало известно Turan из банковских источников, на совещании 11 января главы Центробанка с руководителями коммерческих банков было  заявлено о переходе  на полностью  плавающий курс маната. А этом  означает отказ от 4%-ной  маржи, рассчитываемой от официального курса национальной валюты, устанавливаемой Центральным банком Азербайджана.

Отметим, что после объявление итогов валютного аукциона, проведенного 12 января, некоторые банки уже перешли 4%-ный  рубеж.

Согласно другой информации отныне валютные аукционы будут проводиться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

Однако Центробанк, оставаясь верным своей непрозрачной информационной политике, никак не комментирует эти сообщения.

Напомним, что на валютном аукционе 12 января средневзвешенный курс доллара составил 1,7867 манат. –71D-   

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