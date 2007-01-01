



4%-ная маржа курса валюты отменена

2017 Январь 12 ( Четверг ) 14:58:43

С 12 января отменена 4%-ная маржа для установления курса валюты коммерческими банками.

Как стало известно Turan из банковских источников, на совещании 11 января главы Центробанка с руководителями коммерческих банков было заявлено о переходе на полностью плавающий курс маната. А этом означает отказ от 4%-ной маржи, рассчитываемой от официального курса национальной валюты, устанавливаемой Центральным банком Азербайджана.

Отметим, что после объявление итогов валютного аукциона, проведенного 12 января, некоторые банки уже перешли 4%-ный рубеж.

Согласно другой информации отныне валютные аукционы будут проводиться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

Однако Центробанк, оставаясь верным своей непрозрачной информационной политике, никак не комментирует эти сообщения.

Напомним, что на валютном аукционе 12 января средневзвешенный курс доллара составил 1,7867 манат. –71D-