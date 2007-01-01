



Эксперты положительно оценивают отмену 4% маржи курса валют для банков

2017 Январь 13 ( Пятница ) 13:13:45

Эксперты-экономисты положительно расценили решение Центрального банка отменить 4% маржу при установлении коммерческими банками курса иностранных валют.

Как передает Turan, хотя решение еще не вступило в силу, однако как видно из сигналов поступающих от банков это дело ближайшего времени.

Экономист Натиг Джафаров на своем профиле в социальной сети «Facebook» коснувшись этого решения, отметил, что об этом он уже давно говорит.

«Несмотря на то, что президент обвиняет нас в некомпетентности, но при этом прислушиваются нашим советам. В любом случае это положительный факт», сказал он.

Банковский эксперт Акрам Гасанов также положительно оценил решение отменить 4% маржу, отметил, что это начало пути к плавающему курсу.

«В этом случае интервенции Центробанка будет редкими и частичными. В таком случае можно сказать, что у нас имеется действительно плавающий курс», сказал он.

По его словам, если интервенции Центробанка будут частыми, то ни какого плавающего курса нет. При этом он отметил, что последний вариант маловероятен, так как Центробанк не имеет столько валюты.

А экономист Самир Алиев считает, что до полной отмены маржи, следовало бы на короткое время увеличить маржу до 6-8%. –71D-