



За электронной торговлей люди поедут в Грузию – эксперт

2017 Январь 12 ( Четверг ) 13:28:43

«Если завтра люди поедут в Грузию, чтобы открыть банковский счет, это будет естественным ответом на 18%-ный НДС на электронную торговлю в Азербайджане по покупкам за рубежом», считает президент Азербайджанского интернет форума Осман Гюндуз.

Граждане Азербайджана предпочитают ехать в Грузию на отдых. А теперь для снижения своих расходов они также будут «запасаться» банковскими картами Грузии, написал в своем фейсбук счете О. Гюндуз. С этого года, согласно дополнениям в Налоговый кодекс, при покупке товаров из иностранных интернет-магазинов, Play store по банковским картам Азербайджана, а также рекламным услугам в социальных сетях и через Google, будет удержан НДС.

По мнению Осман Гюндуз, вместо того, чтобы ограничивать возможности электронной торговли, необходимо стимулировать местную электронную торговлю, полностью интегрироваться в международные платежные порталы. --08D--