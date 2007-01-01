

Sputnik Азербайджан

Эксперты о трансферте 7,5 млрд. манат из Госнефтефонда в Центробанк

2017 Январь 13 ( Пятница ) 13:45:03

Решение о трансферте в Центральный банк 7,5 млрд. манат с целью обеспечения макроэкономической стабильности страны вызвало неоднозначную реакцию экономистов.

Как передает Turan, главный редактор журнала «Экономический форум» Самир Алиев отметил, что вместе с Центробанком Госнефтефонд в 2017 году смогут вывести на валютный аукцион $7,7 млрд., что в среднем за месяц составит $352 млн.

«Это означает, если не будет форс-мажорных ситуаций, а именно политического кризиса, финансовой паники, резкого падения цен на нефть, то эти трансферты успокоят в 2017 году финансовый рынок. Банки восстановят продажу доллара, черный рынок потеряет свою актуальность», считает С.Алиев.

При этом, по мнению экономиста, недостаточность валюты можно устранить за счет активов Госнефтефонда и запасов Центробанка, однако это будет временным решением проблемы. Это означает связать решение проблемы с надеждой на рост нефтяных цен на мировых рынках.

«Этим решением правительство получило отсрочку сроком на 1 год. Очевидно, что курс национальной валюты будет поддерживаться Центробанком и обесценивание маната в этом году нереально», сказал он.

Однако С.Алиев считает, что в конце политика обеспечения рынка валюты долларом за счет денег Госнефтефонда может потерпеть крах и привести к потере «подушки безопасности».

Заместитель председателя общественного объединения Содействия экономическим инициативам Ровшан Агаев считает, что это решение продиктовано от безысходности. По его мнению, видно, что дальнейшее обесценивание маната угрожает правительству, как с политической, так и социально-экономической точки зрения.

«Со стратегической точки зрения это решение будет иметь негативные последствия, так как валютные запасы будут уменьшаться большими темпами. После 2017 года могут быть еще большие потери и сотрясения», сказал он.

Исполнительный секретарь движения «РЕАЛ», экономист Натиг Джафарли, в свою очередь, считает это решение бессмысленным и нелогичным. По его мнению, это похоже на то, что ты деньги из одного кармана перекладываешь в другой карман и начинаешь их тратить.

«Правительство решило потратить еще $4,5 млрд. на то, чтобы доллар не перевалил отметку 2 маната. Эта единственная цель. Средства Госнефтефонда, которые собирались для будущих поколений, будут таять с большой скоростью. Параллельно долги государства возрастут и через два года мы можем столкнутся с угрозой дефолта», отметил Н.Джафарли.

Глава центра экономических исследований Губад Ибадоглу, касаясь данного решения отметил, что затраты, связанные с кризисом, решено финансировать средствами Госнефтефонда. Трансферты, запланированные из Госнефтефонда, составляют примерно 90% прогнозируемых на этот год доходов фонда.

«Это нарушение лимита расходов, установленных принципом «постоянных реальных расходов» Госнефтефонда, указанного в «Стратегии долгосрочного управления доходов от нефти и газа». --D71--