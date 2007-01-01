



Комплекс по производству стали ликвидирован

2017 Январь 11 ( Среда ) 10:59:16

Сегодня, 11 января, в официальной прессе опубликована информация о ликвидации ЗАО «Азербайджанский Комплекс по Производству Стали».

По информации агентству Turan из Минналогов, обращение по поводу публикации о ликвидации госкомпании подписал замминистра экономики, исполнявший обязанности Правления ЗАО Ниязи Сафаров.

Данный комплекс был создан по распоряжению президента от 23 апреля 2013 года за номером 2875. Согласно Уставу, решение о ликвидации компании принадлежит лишь ей самой. Тот факт, что глава государства подписал распоряжение о ликвидации этого АО, по неизвестным причинам не раскрывается.

Напомним, что эта компания была создана как комплекс, который выполнял весь процесс по производству стали из железной руды. Через год комплекс прошел государственную регистрацию, был назначен председатель Правления. При создании в его структуру вошло ООО “Daşkəsən Filizsaflaşdırma”.

В 2015 году председатель Правления был освобожден с должности. В июле 2016 года ООО

“Daşkəsən Filizsaflaşdırma” стало открытым для приватизации. В настоящее время для приватизации 99,22% его акций проводится повторный инвестиционный конкурс. -- 08D--