



Если закон об ограничении наличных расчетов сработает, можно устранить коррупцию – Губад Ибадоглу

2017 Январь 09 ( Понедельник ) 15:04:04

Закон об ограничении наличных расчетов следует приветствовать, однако вызывает опасение, не останется ли этот закон на бумаге, заявил экономист Губад Ибадоглу.

Согласно закону, введен лимит на наличные расчеты в размере 30 тыс. манат для объектов торговли и общепита, зарегистрированные как плательщики НДС, чей годовой оборот превышает 200 тыс. манат. Лимит для остальных налогоплательщиков 15 тыс. манат в месяц.

Пункты этого закона для налогоплательщиков с годовым оборотом выше 200 тыс. манат вступили в силу с 1 января 2017 года, для остальных - с 1 апреля 2017 года.

«Предприниматели, в особенности те, которые работают на основе крупных государственных заказов, беспокоятся в связи с введенными ограничениями», считает он.

Эксперт отметил, ни для кого не является секретом то, что министерства и другие госструктуры заказы давали близким к себе подрядчикам, а те, в свою очередь, близким к себе субподрядчикам.

Он подчеркнул, что откаты от этих процессов составляют примерно 25-30% и все это в наличной форме. Помимо этого, неофициальная добавка к зарплате в виде пакета также выплачивается наличным образом.

По его мнению, в таком случае можно прогнозировать два варианта.

«Согласно первому варианту система откатов от выполнения госзаказов и «пакеты» отменяются, тендеры для предпринимателей проводятся в условиях прозрачности. Вероятность этого варианта очень мала, однако может сыграть большую роль в устранении коррупции и стимулировании предпринимательства в условиях экономического кризиса», сказал он.

Г.Ибадоглу напомнил, что в госбюджете на 2017 год строительные расходы утверждены на уровне 2,5 млрд. манат.

«Если сработает этот вариант, то могут быть устранены коррупционные операции и взятки на общую сумму 500 млн. манат», сказал экономист.

Согласно второму варианту, откаты за госзаказы обналичиваются по новым правилам и расчеты, несмотря на прогрессивный закон, ведутся по старым правилам, то есть наличным образом. Это обеспечит продолжительность коррупции. --71D--