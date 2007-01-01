



Эксперт: «критерии правительства по отбору неугодных оффшоров непонятны»

2017 Январь 12 ( Четверг ) 13:41:26

Кабинет министров утвердил 6-го января Список оффшорных зон, зарегистрированные лица которых не смогут стать акционерами лицензируемых на рынке ценных бумаг в Азербайджане.

В этот список включены следующие оффшоры: Ангила, Антигуа и Барбуда, Агуба, Багамы, Белиз, Острова Кук, Гренада, Малдивы, Науру, Антилл (Нидерланды), Панама, Самоа, Сент-Китс и Невис, Сейшел, Турк и Кайкос, Вануату и Виргинские острова (США).

Примечательно, что в этом списке нет таких известных оффшоров, как Британские Виргинские острова, Мэн, Джерси, Кайманские острова и т.д.

Юрист Акрам Гасанов в беседе с Turan сказал, что логика решения правительства ему не понятна. «В списке имеются территории Британии, Нидерландов, США, а также независимые государства. Но там нет многих знаменитых оффшоров. Ограничения инвестиций от оффшоров должны быть или политические (вражеское отношение к стране, дружеские отношения с противником) или экономические (низкие налоговые ставки или отсутствие их в оффшорах) причины. Но Кабинет министров по неизвестным причинам не обосновал свое решение».

По мнению эксперта, данное решение противоречит и Конституционному закону АР «О нормативно-правовых актах». «В соответствие ст. 48.2.1 этого закона, в обоснование принятия нормативно-правового акта должны быть включены сведения их необходимости. Но в действительности такого рода обоснований или нет, или они примитивны».

В конкретном случае речь может идти о том, что в вышеназванный список не вошли те оффшоры, в которых зарегистрированы заранее известные инвесторы, считает Акрам Гасанов.

Постановление Кабинета министров принято во исполнение Закона АР «О рынке ценных бумаг», вступившего в силу с 1-го июля 2015 года. --08B--