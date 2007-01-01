



Technip завершит проектирование SOCAR GPC во второй половине 2017 г.

2017 Январь 05 ( Четверг ) 15:10:07

Французская компания Technip планирует завершить работы по инженерному проектированию в рамках строительства в Азербайджане газоперерабатывающего и нефтехимического комплекса (GPC) во второй половине 2017 года, говорится в сообщении компании.

Technip получила от SOCAR GPC контракт на лицензирование строительства этиленовой установки для нефтехимического комплекса и использование лицензионной технологии "Криомакс" для секции сжиженного природного газа газоперерабатывающего завода.

С Technip также был заключен контракт на разработку процесса и инженерное проектирование всех технологических установок комплекса SOCAR GPC, а также проектирование связанных с ним объектов и объектов вне территории комплекса.

Контракт включает инженерное проектирование нового газоперерабатывающего завода мощностью 10 миллиардов кубометров в год с высокой степенью интеграции и нового нефтехимического завода, включая установку парового крекинга годовой мощностью 610 тысяч тонн этилена и 120 тысяч тонн пропилена.

Исполнением контракта будет заниматься операционный центр Technip в Риме. Работы планируется завершить во второй половине 2017 года.

"Мы гордимся получением этих контрактов, усиливающих ведущую роль Technip на нефтегазовом рынке в качестве лицензиара и инженерного подрядчика. Это закрепляет также наши долгосрочные отношения с таким ключевым клиентом, как азербайджанская госнефтекомпания SOCAR и в то же время усиливает наше присутствие в Азербайджане, который считается стратегическим рынком для Technip", - сказал президент Technip EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) Марко Вилла, слова которого приводятся в сообщении.

В рамках проекта GPC планируется создание в 15 километрах от Баку газоперерабатывающего и нефтехимического комплекса, мощность которого составит около 10 миллиардов кубометров газа в год (эти заводы станут крупнейшими предприятиями в мире в данном сегменте), строительство работающей на газе установки пиролиза мощностью 610 тысяч тонн и полиэтиленовой установки мощностью 600 тысяч тонн, установок Бутен-1 и Гексен-1, создание общезаводского хозяйства и энергетического центра тепла. Проведение инженерно-конструкторских и строительных работ в рамках проекта SOCAR GPC предусмотрено со стороны компании HQC, обладающей большим опытом в сфере проектирования, закупок и строительства проектов, при поддержке азербайджанских компаний на основе проектов, подготовленных ведущими лицензиарами мира.

Стоимость проекта оценивается приблизительно в четыре миллиарда долларов.

Нидерландский ING Bank, Государственный банк развития Китая и российский "Газпромбанк" выступают финансовыми консультантами SOCAR GPC. Американская Vinson & Elkins является юридическим консультантом на международном уровне, а юридическая фирма PSG привлечена в качестве юридического консультанта в Азербайджане.—12D—