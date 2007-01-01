



Тактика Центробанка стимулирует "черный рынок" – эксперт

2017 Январь 06 ( Пятница ) 18:23:42

Первый в 2017 году валютный аукцион продемонстрировал настойчивость Центробанка Азербайджана предлагать объем долларов намного ниже спроса, считает экономист Натиг Джафарли.

Как передает Turan, по его мнению, такая тактика способствует процветанию черного рынка и официальный курс теряет смысл.

Н.Джафарли подчеркнул, что основной задачей Центробанка является восстановление свободной торговли валютой, в противном случае цены будут расти с большими темпами, магазины и аптеки со временем опустеют, оставшиеся инвесторы сбегут из страны, разница между официальным и реальным курсом валюты значительно увеличится.

«Центробанк должен отменить потерявший смысл маржу в 4%, дать свободу банкам, создать условия для восстановления пунктов обмена валюты. Другого варианта нет. Недопустимо в курсовой политике превращать страны в Туркменистан, Узбекистан. Это очень опасно», считает Н.Джафарли.

Напомним, что на первом в 2017 году валютном аукционе курс доллара вырос с 1,7707 до 1,7742 манат. --71D--