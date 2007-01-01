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Экономика и финансы 2017
Новые налоговые тарифы на банковские операции

Новые налоговые тарифы на банковские операции

2017 Январь 05 ( Четверг )  13:39:57
English Azərbaycan

С 1 января вступили в силу изменения в Налоговом  кодексе, согласно которым установлены налоговые выплаты при проведении ряда банковских операций.

Как передает Turan, согласно новым правилам при переводе денег в электронные кошельки нерезидентов со стороны резидентов Азербайджанской Республики, проводящий операцию банк, будет удерживать в качестве налогового сбора 10% от суммы от перевода.

Кроме того, однопроцентный налог будет удерживаться при  обналичивании юридическими лицами и частными предпринимателями денежных средств со своих банковских  счетов.

Банк также будет вычитывать НДС (18%) за счет пользователя при получении услуги электронной торговли, а также участника электронных лотерей, и других соревнованиях и конкурсах за пределами Азербайджана.

В случае выигрыша, будут вычитываться дополнительно 10%  от данной суммы. Однако это не касается юридических лиц и частных предпринимателей, состоящих на налоговом учете.

Банковский эксперт объяснил корреспонденту Turan, что эти изменения не касаются покупок  товаров  в онлайн режиме. В то же время, правила относятся к различным услугам в электронной форме. К примеру, покупка в онлайн режиме билета на поезд также считается услугой и подлежит налоговому обложению. При этом, из списка исключена он-лайн оплата  отелей  и покупка авиабилетов. –71D-

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