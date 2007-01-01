AZ

RU

EN





 
Экономика и финансы 2017
На первом аукционе 2017 года курс доллара вырос (обновлено)

На первом аукционе 2017 года курс доллара вырос (обновлено)

2017 Январь 05 ( Четверг )  10:53:10
English Azərbaycan

На валютном аукционе Центрального банка Азербайджана курс доллара вырос.

Аукцион начался с 1,7707 и завершился курсом 1,7742 манат за доллар.

На аукционе принял участие и Госнефтефонд.  

Процесс роста курса доллара к манату  длится  с октября и получил название «ползущей девальвации». За указанный период манат подешевел к доллару почти на 30%, и этот  процесс продолжается.

Одновременно манат дешевеет по отношению и ко всем другим валютам, включая российский рубль.

Отметим, что банки уже более месяца не продают доллары и евро, а только скупают. Из-за этого активизировался «черный рынок», где курс продажи доллара колеблется в пределах 1, 92- 1,94 маната за доллар.-71D-

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com