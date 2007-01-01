



На первом аукционе 2017 года курс доллара вырос (обновлено)

2017 Январь 05 ( Четверг ) 10:53:10

На валютном аукционе Центрального банка Азербайджана курс доллара вырос.

Аукцион начался с 1,7707 и завершился курсом 1,7742 манат за доллар.

На аукционе принял участие и Госнефтефонд.

Процесс роста курса доллара к манату длится с октября и получил название «ползущей девальвации». За указанный период манат подешевел к доллару почти на 30%, и этот процесс продолжается.

Одновременно манат дешевеет по отношению и ко всем другим валютам, включая российский рубль.

Отметим, что банки уже более месяца не продают доллары и евро, а только скупают. Из-за этого активизировался «черный рынок», где курс продажи доллара колеблется в пределах 1, 92- 1,94 маната за доллар.-71D-