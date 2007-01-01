Новая кампания от Unibank Mobile.2017 Январь 04 ( Среда ) 13:13:04
Теперь все операции между картами проводимые посредством Unibank Mobile будут без комиссии. В рамках кампании все переводы между картами (за исключением использование с кредитной линии) абсолютно бесплатны. Еще одна хорошая новость, для желающих открыть депозит. Открыв его посредством Unibank Mobile до 7 января, Вы получите в подарок дополнительно 0,3%.
Unibank Mobile, является самым скачиваемым приложением в Азербайджане.
Согласно исследованию, проведенному компанией «Deloitte & Touche LLC», приложение Unibank Mobile, было признанно одним из самых лучших мобильных приложений стран СНГ.
Какие же преимущества предоставляет данное приложение своим пользователям?
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Оплачивайте любую услугу, будь то кредит, коммунальные услуги или оплата за интернет. Введите свои ежемесячные оплаты в систему, и оплачивайте их автоматически.
С помощью Unibank Mobile вы сможете найти адреса любого филиала, любого терминала оплаты или банкомата, раньше всех узнать курсы валют и все новшества и кампании банка
Мобильный банк Unibank Mobile работает на платформах İOS и Android. Осуществите свою мечту всего одним кликом. Загрузите на свой смартфон Unibank Mobile - мобильный банк от Unibank (http://onelink.to/ffdbwf)
Unibank Mobile - легко, быстро, безопасно!
Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и твиттер (https://twitter.com/unibank)
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