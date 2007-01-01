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Экономика и финансы 2017
Новая кампания от Unibank Mobile.

Новая кампания от Unibank Mobile.

2017 Январь 04 ( Среда )  13:13:04
Azərbaycan

Теперь все операции между картами проводимые посредством Unibank Mobile будут без комиссии. В рамках кампании все переводы между картами (за исключением использование с кредитной линии) абсолютно бесплатны. Еще одна хорошая новость, для желающих открыть депозит. Открыв его посредством Unibank Mobile до 7 января, Вы получите в подарок дополнительно 0,3%.

Unibank Mobile, является самым скачиваемым приложением в Азербайджане.

Согласно исследованию, проведенному компанией  «Deloitte & Touche LLC»,    приложение Unibank Mobile,  было признанно одним из самых лучших мобильных приложений стран СНГ.

Какие же преимущества предоставляет данное приложение своим пользователям?

  • Возможность следить за своими счетами в режиме онлайн!

  • Любая информация, любой перевод денег с карты на карту, блокировка или разблокировка карты и все это возможно одним кликом!

  • Оплачивайте любую услугу, будь то кредит, коммунальные услуги или оплата за интернет.  Введите свои ежемесячные оплаты в систему, и оплачивайте их автоматически.

  • Есть возможность удобно перевести деньги любому другу из Вашего списка контактов.

  • Здесь Вы можете получить любую интересующую Вас информацию по депозитам. Приложение Unibank Mobile создает возможность для открытия депозитного счета, текущего счета и даже для оформления кредита под депозит.

  • Спокойно переводите деньги с одного счета на другой и оплачивайте свои кредиты.  И все это не отрываясь от своих дел!

С помощью Unibank Mobile вы сможете найти адреса любого филиала, любого терминала оплаты или банкомата, раньше всех узнать курсы валют и все  новшества и кампании банка

Мобильный банк Unibank Mobile работает на платформах  İOS и Android. Осуществите свою мечту всего одним кликом. Загрузите на свой смартфон Unibank Mobile -  мобильный банк от Unibank (http://onelink.to/ffdbwf)

Unibank Mobile - легко, быстро, безопасно!

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и  твиттер (https://twitter.com/unibank)

Unibank Mobile – легко, быстро, безопасно!

Unibank - банк для всех и каждого!

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