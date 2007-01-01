

Мастер-классы по Четену 2017 Февраль 09 ( Четверг ) 10:52:20

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11-12 февраля в 12:00, в рамках проекта «Культурное богатство Азербайджана», в Азербайджанском Музее Ковра пройдут мастер-классы по изготовлению узорчатого четена. Четен – циновка из прутьев камыша или дерева одинакового диаметра. Узорчатые четены ткались и использовались в качестве подстилки, украшения на стену, перегородки и занавеси. Занятия будет проводить известный художник-ковродел Музея Ковра, член Союза художников страны, Тарьер Баширов. Целью мастер-классов - возрождение устаревших технологий, просвещение молодежи и передача опыта новому поколению, говорится в пресс-релизе Музея ковра. Вход: свободный. Дополнительная информация по телефону - 497 20 16. -02D-