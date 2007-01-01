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Культура 2017
Мастер-классы по Четену

Мастер-классы по Четену

2017 Февраль 09 ( Четверг )  10:52:20
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11-12 февраля в 12:00, в рамках проекта «Культурное богатство Азербайджана», в Азербайджанском Музее Ковра пройдут мастер-классы по изготовлению узорчатого четена.

Четен – циновка  из прутьев камыша или дерева одинакового диаметра. Узорчатые четены ткались и использовались в качестве подстилки, украшения на стену, перегородки и занавеси.

Занятия будет проводить известный художник-ковродел  Музея Ковра, член Союза художников страны,  Тарьер Баширов.

Целью мастер-классов - возрождение устаревших технологий, просвещение молодежи и передача опыта новому поколению, говорится в пресс-релизе Музея ковра.

Вход: свободный.  Дополнительная информация по телефону -  497 20 16.   -02D-

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