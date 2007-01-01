

Церемония награждения кинопремией "Сезар" пройдет без ведущего 2017 Февраль 04 ( Суббота ) 20:38:30





После объявления, что ведущим церемонии станет режиссер Роман Полански, во Франции прошли бурные протесты ПАРИЖ, 4 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Церемония награждения престижной французской кинопремией "Сезар" будет проводиться в этом году без ведущего после того, как режиссер Роман Полански отказался от этой роли. Об этом сообщила в субботу французская Академия кинематографических искусств и техник.



Я принял решение не назначать ведущего 42-й церемонии "Сезар", - заявил президент Академии Ален Терзиан.



В январе Академия предоставила Роману Полански право стать ведущим церемонии. Однако это вызвало во Франции бурные протесты, в том числе и со стороны представителей правительства страны. Ряд организаций феминисток призвали провести манифестации перед концертным залом в день церемонии, 24 февраля.



В конечном счете знаменитый режиссер принял решение отклонить направленное ему приглашение, заявив при этом через своего адвоката, что он "крайне опечален имеющими место нападками на него и его семью" и "считает их необоснованными".





Громкий скандал



В сентябре 2009 года Полански, имеющий французское и польское гражданство, был арестован в Цюрихе по запросу властей США, которые добиваются его выдачи по делу 1977 года о растлении несовершеннолетней Саманты Геймер. Спустя несколько месяцев Полански отпустили под залог в $4,5 млн, а в июле 2010 года швейцарский Минюст постановил отказать США в экстрадиции режиссера и окончательно освободить арестованного.





В январе 2015 года США направили в Польшу запрос об экстрадиции кинорежиссера. Однако окружной суд в Кракове отказал в выдаче Полански. В ноябре 2015 года польская прокуратура заявила, что не усмотрела никаких оснований для того, чтобы оспорить решение суда. Позднее Верховный суд Польши отклонил кассацию на отказ экстрадировать режиссера в США.



Престижная премия



Премия "Сезар" вручается французской Академией кинематографических искусств и техник с 1976 года. Она названа по имени скульптора Сезара Бальдачини, изготовившего оригинальные призы-статуэтки. В голосовании принимают участие более 3,5 тыс. профессионалов в области кино - режиссеры, актеры, сценаристы, продюсеры, техники и другие специалисты.

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