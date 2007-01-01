



Вечер греческой музыки в Баку

2017 Январь 23 ( Воскресенье ) 00:31:17

В воскресенье в Баку прошел вечер греческой музыки Рембетика. Это стиль городской авторской песни, популярный в Греции в 1920-1930-е гг, возник в результате слияния фольклора рембетов (греческих «блатных» песен) с музыкой репатриантов из Малой Азии.

Рембетику представили в Баку Макис Стамулис (бузука), Константинос Спилиополус (гитара) и Мариа Спироглой (баглама).

Рассказывая о Рембетика Макис Стамулис отметил, что ее можно считать музыкой всех тех народов, представители, которых испытали на себе судьбу беженцев и вынужденных переселенцев.

Несмотря на гонения в свое время на исполнителей этого стиля музыки в Греции, народ сохранил его и теперь песни рембетика вновь очень популярны и любимы как среди старшего поколения, так и среди молодежи. Они звучат на каждом семейном празднике и исполняются в лучших ресторанах и тавернах.

Как и много лет назад традиционно песни сопровождаются танцами, самым выразительным из которых является зейбекикос - танец-импровизация, передающий чувства и раскрывающий душу танцора. Зейбекикос, исполняется на небольшой площадке, иногда не превышающей квадратного метра.

Отметим, что перед концертом в Баку не обошлось и без казусов. Так, Стамулис сообщил зрителям, что во время перелета его бузука сломалась. Концерт был под угрозой срыва, но к счастью за короткое время в Баку нашли для него бузуку, на котором и сыграл Стамулис. Для зрителей, среди которых были послы США, Греции, Аргентины, Испании греческие музыканты сыграли около 40 композиций, каждая из которых была встречена аудиторией бурными аплодисментами.--0--