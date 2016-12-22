

Между лозой и тапас 2017 Январь 08 ( Воскресенье ) 13:05:30





Гастропутешествие в самый знаменитый винодельческий регион Испании Риоха не может похвастаться ни изобилием исторических достопримечательностей, ни исключительными природными красотами. Зато эта крохотная область на севере Испании справедливо считается самым известным винодельческим регионом страны. Для многих в мире само название La Rioja — синоним испанского вина как такового. Но сегодняшняя Риоха значит намного больше, чем только вино. Корреспондент «Ленты.ру» Сергей Иванов разбирался с подробностями. Виноделие в стиле деконструктивизма Современную Риоху невозможно представить без старейшей винодельни Marqués de Riscal, чья история началась в 1858 году. Именно тогда Гильермо Уртадо де Амесага, маркиз де Рискаль основал винодельческое хозяйство — бодегу. Вдохновившись опытом, полученным во время изучения французского виноделия в Бордо, Гильермо уверенно, шаг за шагом реформировал местные традиции. По совету приглашенного из Франции эксперта-энолога маркиз де Рискаль выписал из бордоского питомника молодые лозы — каберне совиньон, мерло, мальбек, пино нуар — и стал выдерживать вино в дубовых бочках. Все это было настоящим прорывом для риоханского виноделия. Чуть позже, в 1895 году, именно Marqués de Riscal первым из винодельческих хозяйств за пределами Франции получил на выставке вин в Бордо «Почетный диплом качества», опередив в слепой дегустации такие именитые замки, как Латур, Лафит и Марго. Кстати, погреб для хранения вина, спроектированный более ста лет назад, успешно функционирует и в наши дни. Именно здесь сегодня хранятся бочки с вином, принадлежащие королю Испании. Новаторский дух наследников маркиза де Рискаль нашел продолжение в создании совершенно нового, революционного для Риохи футуристического проекта. 10 октября 2006 года состоялось торжественное открытие «Города вина» (Ciudad del Vino), комплекса, включающего в себя винодельню, оборудованную по последнему слову техники, роскошный пятизвездочный отель на 43 номера (цена стандартного номера от 300 евро в сутки), входящий в мировую сеть The Luxury Collection Hotels & Resorts, винный спа-центр и ресторан авторской кухни, отмеченный звездой Michelin (2012). Архитектором проекта в стиле деконструктивизма выступил всемирно известный Фрэнк Оуэн Гери (настоящее имя — Эфраим Оуэн Гольдберг), создатель музея Фредерика Вейсмана в Миннеаполисе, «Танцующего дома» в Праге, музея Гуггенхайма в Бильбао, музея музыки в Сиэтле, музея толерантности в Иерусалиме, концертного зала имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе. «Город вина» включает в себя современную винодельню, роскошный пятизвездочный отель, винный спа-центр и ресторан авторской кухни, отмеченный звездой Michelin Фото: Carlos Sanchez Pereyra / Axiom / ZUMA Press / Globallookpress.com Договориться о реализации проекта «Город вина» с эксцентричным и невероятно востребованным Фрэнком Гери, большим поклонником фламенко и хоккея с шайбой, было, мягко говоря, непросто. Хосе Луис Мугиро, коммерческий директор Marqués de Riscal, поделился с корреспондентом «Ленты.ру» подробностями этой истории. Хосе вместе с двоюродным братом пригласили архитектора, который на тот момент достраивал музей Гуггенхайма в Бильбао, погостить на винодельне два-три дня. Говорили о музыке, архитектуре, искусстве, хоккее, дегустировали вино. И в какой-то момент предложили Гери осмотреть винный погреб. Там, в прохладной тишине, поинтересовались годом его рождения. Выяснилось, что Гери появился на свет в 1929-м. Немедленно была найдена и откупорена нужная бутылка. «Вино оказалось ярким, мощным, абсолютно живым. Фрэнк был поражен, — рассказывает Хосе. — Вторую бутылку мы выслали ему в Лос-Анджелес». После той исторической во всех смыслах дегустации Фрэнк Гери понял, что не в силах отказать семье Marqués de Riscal, и приступил к работе над проектом. Сегодня силуэт обновленной винодельни по праву считается главной достопримечательностью Риохи и чаще других попадает в объективы путешественников, туристические путеводители и социальные сети. А в честь великого архитектора было выпущено специальное вино Marques de Riscal Frank Gehry Selection 2012. Гастрономический отель В небольшом городке Эскарай с населением чуть более двух тысяч человек есть гастрономический отель Echaurren постройки 1898 года на 25 номеров и сразу с двумя ресторанами. Один из них в формате бистро представляет гостям традиционную риоханскую кухню с несложными домашними блюдами и недорогими винами. А вот второй… В ресторане El Portal Echaurren всегда аншлаг Фото: El Portal Echaurren Ресторан El Portal Echaurren на 45 посадочных мест, открытый в 2002 году, отмечен двумя звездами Michelin (2004, 2014) и тремя солнцами Repsol. Во главе кухни — лучший шеф Испании 2012 года Франсис Паньега. К выдающимся результатам сеньора Паньегу привели целеустремленность, трудолюбие, упорство и работа с великими испанскими шефами Хуаном Мари Арзаком, Педро Субиханой и Ферраном Адриа. В ресторане действует дегустационное меню стоимостью 60, 70 и 80 евро. Бронь обязательна. По главной улице Многие гурманы, путешествующие по Испании, убеждены, что пинчос-бары старого города Сан-Себастьяна (в Стране Басков) вне конкуренции. Но они меняют свое мнение, попав на Лаурель, главную гастрономическую улицу городка Логроньо, столицы Риохи. С испанского название улицы можно перевести как «лавровый лист». Десятки тапас-баров, в большинство из которых физически невозможно войти из-за толпящихся у стойки посетителей, сотни туристов и местных жителей, мирно сосуществующих в плотном людском потоке, реки местного вина, пива и сидра по вполне демократичным ценам, ароматы еды, заставляющие идти на запах, вкусовая гамма небольших закусок.. Здесь хочется остаться навсегда. Гастропаломничество по тапас-барам на улице Лаурель в Логроньо Фото: Walter Bibikow / Danita Delimont RM / Diomedia Многие заведения специализируются на одном-двух блюдах. Например, в чрезвычайно популярном баре Angel (Calle del Laurel, 12) обжаривают шляпки шампиньонов с чесноком в сливочном соусе и подают с приготовленными особым способом креветками. Бар напротив предлагает жареные артишоки и хамон иберико. Среди наиболее ярких закусок — картофельные крокеты с перепелиным яйцом в роли начинки, гаспаччо с виноградным соком темпранильо, обжаренные слайсы фуа-гра с конфи из белого лука на хрустящем хлебе, кусочки обжаренного на гриле галисийского осьминога. Несколько тапас-баров рекомендуются гидом Michelin, но здесь, во чреве Логроньо, это не главный мотив для свидания с любимым блюдом. Традиция обходить за вечер несколько заведений — незыблемый закон. В среднем это 4-6 визитов с бокалом вина и минимум одной закуской. А для «гастрономических марафонцев» на Лаурель предусмотрены специальные предложения: бокал вина (сидра) плюс тапас всего за два евро. Некоторые тапас-бары работают ежедневно с 20:00 до 23:00, что совершенно не мешает владельцам этих заведений чувствовать себя независимо в финансовом плане. Путь вина На винодельне Vivanco находится один из лучших музеев вина в Испании, а может, и в мире Фото: Mr. Janis Miglavs / Danita Delimont / Globallookpress.com Путешествуя по Риохе, есть смысл посетить наиболее интересные винодельческие хозяйства. Например, Vivanco, где находится один из лучших музеев вина в Испании, а может, и в мире. Как правило, винодельни, готовые принять винных и гастрономических пилигримов и провести дегустацию, объединены региональной программой Ruta del Vino («Путь вина»). Путеводители с адресами и телефонами можно взять в туристических офисах города или главном офисе Контролирующего совета DO Rioja. https://lenta.ru