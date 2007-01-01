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Культура 2017
Православные Азербайджана отметили Рождество Христово

Православные Азербайджана отметили Рождество Христово

2017 Январь 07 ( Суббота )  12:59:04
English Azərbaycan

В ночь на 7 января православные христиане Азербайджана отметили Рождество Христово.

По этому поводу глава православных христиан Азербайджана Отец Александр провел в главном православном храме – Соборе Святых жен мироносиц в Баку было специальное богослужение.

Аналогичные мероприятия прошли и в других православных храмах страны.

Ранее глава государства Ильхам Алиев поздравил православных христиан с их праздником, пожелав мира и благополучия. -02D-

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