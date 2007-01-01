Православные Азербайджана отметили Рождество Христово

Православные Азербайджана отметили Рождество Христово2017 Январь 07 ( Суббота ) 12:59:04
В ночь на 7 января православные христиане Азербайджана отметили Рождество Христово.
По этому поводу глава православных христиан Азербайджана Отец Александр провел в главном православном храме – Соборе Святых жен мироносиц в Баку было специальное богослужение.
Аналогичные мероприятия прошли и в других православных храмах страны.
Ранее глава государства Ильхам Алиев поздравил православных христиан с их праздником, пожелав мира и благополучия. -02D-