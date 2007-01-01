Виртуальное пространство взять под контроль невозможно - эксперт

2017 Январь 25 ( Среда ) 14:42:30

Над виртуальным пространством невозможно осуществлять полное правовое регулирование, ибо оно выходит за рамки отдельных государств. Такое мнение в интервью программе Cətin Sual («Сложный вопрос») высказал эксперт в области права медиа, Алескер Мамедли, комментируя предложение главы Совета прессы Афлатуна Амашева принять отдельный закон, регулирующий социальные медиа.

По словам Мамедли, в 2016 г. в Азербайджане уже были принятые законодательные акты, касающиеся деятельности в Интернет.

Так, УК был дополнен новой статьей 148-1 об установлении наказания за клевету и оскорбления в социальных сетях. При этом, право инициировать уголовные дела за диффамацию наряду с отдельными лицами получила и прокуратура. Правда речь идет о случаях, если диффамация допущена с анонимного профиля.

С другой стороны в УК Азербайджана написано, что кодекс охватывает только действия, совершенные на территории страны. Интернет же – виртуальное пространство.

Такие известные ресурсы, как Instagram, Facebook и Twitter зарегистрированы на домене com, находящемся вне территориальной юрисдикции Азербайджана.

Стремление держать под контролем социальные медиа исходит из того, что это единственное пространство в Азербайджане, где есть частичная свобода выражений, ведутся дискуссии, где пользователи могут влиять на формирование общественного мнения.

Эксперт также указал, что попытка жестко регулировать Интернет противоречит статье 10 (свобода выражения) Европейской конвенции прав человека.

В Азербайджане и так в этой сфере проблемы, поскольку существует уголовная ответственность за диффамацию, которая применяется на практике.

Мамедли считает, если будет принят ограничительный закон, регулирующий социальные сети в Интернет, это лишит власти аргумента о том, что «Интернет в Азербайджане свободен».

Мамедли указал на проблемы и в традиционных СМИ. Так, Национальный телерадиосовет скупо выдает лицензии региональным телеканалам. Из-за перехода на цифровое вещание прекратили работу региональные каналы: «Альтернатив» в Гяндже, «Айгюн» - Загатале, и «Гутб» - Губе.

В 2016 г. вынуждена была прекратить печатный выпуск оппозиционная газета «Азадлыг», издающаяся с 1989 г. Был лишен лицензии телеканал ANS.

По мнению Мамедли, атмосфера свободного медиа неуклонно сужается.

Для улучшения ситуации правительство не должно вмешиваться в сферу свободы выражения, не должно преследовать журналистов, делить медиа и различать их по политическим позициям, поддерживать принципы «Открытого правительства». Рекламодатели должны иметь свободу выбора в размещении рекламы, где они сами захотят.

Мамедли также указал на необоснованность увольнения российского собкора телеканала «ЛидерТВ» Анара Гасанова, задавшего вопрос Лаврову. По его словам, недопустимо увольнение журналиста за исполнение своих профессиональных функций.

В данном случае, он хорошо выполнил свою функцию добившись ответа, показывающего истинную позицию РФ по Карабахскому вопросу, - сказал Мамедли.—06D--