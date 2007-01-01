Официально указывается лишь 40-50% реальной торговли – Севгим Рахманов

2017 Январь 19 ( Четверг ) 16:29:55

В настоящее время очень сложно говорить о местном производстве, так как компоненты большинства видов продукции импортируются, сказал в интервью программе «Çətin sual» («Сложный вопрос») агентства Turan руководитель объединения торговцев и производителей Севгим Рахманов.

Он привел пример сырье для сахара и чая, которые ввозятся в страну, а потом уже производятся. «Но все это называют местным производством», - отметил он.

Рахманов считает, что для правильного регулирования торговой сферы следует принять соответствующий закон, а не решения Кабинета министров, как сейчас. Именно из-за этого в торговле неразбериха и процессы в этом секторе нелогичны.

«На внутреннем рынке формирование цены идет на основе сговора. Так, курс доллара повысился с прошлого года в 100%. Бананы, которые до девальвации стоили 2,30-2,70 манат, а после девальвации подешевел до 1,70 манат. Как это может быть? По логике цена на этот продукт должна была подорожать до 4 манат»,- сказал он.

Это и есть пример сговора монополистов, а еще это означает насколько была завышена первоначальная цена бананов.

Такая же ситуация с сигаретами. «Сигареты в страну ввозят 4-5 компаний и есть местное производство. Но цена на сигареты по всей стране одинакова. Такого быть не может в условиях конкуренции», - подчеркнул он.

В большинстве случаев цена не формируется на основе спроса и предложения. Ее устанавливают чиновники, которые занимаются бизнесом, поэтому невозможно говорить о конкуренции на рынке.

Касаясь статистических данных о торговом обороте и наличия теневой экономики, Рахманов отметил, что официальная статистика указывает лишь 40%-50% реального торгового оборота. Объем торговли определяется счет-фактурами, но на сегодня немногие пользуются этим.

«В этих условиях налоговики устанавливают оборот на основе показаний кассовых аппаратов. Однако не секрет, что в магазинах не вся продукция проходит через кассовый аппарат»,- сказал он.

Эксперт считает, что цены тоже формируются неверно. Настоящий торговец, к примеру, в праздничные дни снизит цены, чтобы иметь прибыль от самого оборота. У нас же, наоборот, в предпраздничные дни цена резко поднимается.

«Прокуратура в своем годовом отчете сообщила, что в 20016 году было возбуждено 14 уголовных дел по искусственному повышению цен. Однако в условиях рыночной экономики нельзя диктовать торговцу за какую цену он должен продать свой товар, кроме продукции, цены на которую определяются тарифным советом», сказал он. –71D-