2017 год будет сложным для прав человека – Октай Гюлалыев

2017 Январь 12 ( Четверг ) 13:29:33

Наличие политзаключенных в Азербайджане – это отражение сути правящего в стране режима, который не терпит альтернативное мнение и критику.

Чтобы утвердить свое существование власти, они идут на репрессии гражданских активистов, аресты оппозиции и правозащитников. Об этом в интервью программе «Çətin sual» агентства Turan заявил правозащитник и бывший политзаключенный Октай Гюлалыев.

«Прекращение подобной негативной практики невозможно без глубоких политических реформ, а для этого нужа политическая воля властей, которой у них нет», - отметил он.

Заявления властей о готовности или проведении таких реформ – это фикция. Они так и не отменили реакционное поправки в законы, которые сделали невозможным функционирование в стране независимых НПО.

Власти так и не сняли аресты с банковских счетов НПО и их руководителей, так и не позволили гражданскому обществу работать с иностранными донорами, а самим донорам вернуться в Азербайджан.

Продолжается уголовное дело против 40 НПО Азербайджана. десяткам людей запрещен выезд из страны, включая журналистов.

«На этом фоне ожидания от 2017 года в вопросе демократии и прав человека очень плохие, будет очень тяжело», - отметил он.

Ко всему этому следует добавить и экономические проблемы , из-за которых в стране растет социальная напряженность и недовольство населения.

«Поэтому, власти будут вынуждены усилить репрессии, чтобы сохранить то, что они называют стабильностью. События последнего времени все это подтверждают. Достаточно вспомнить репрессии против молодежных активистов Гияса Ибрагимова и Байрама Мамедова, ход судебногопроцесса по Нардаранскому делу, поведение властей в отношении беженцев из Джебраила и другие подобные шаги властей», - резюмировал Гюлалыев. -03В-