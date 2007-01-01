Э.Намазов: С этой командой Алиев не выведет страну из кризиса

2017 Январь 06 ( Пятница ) 17:23:05

Ушедший 2016-й год был противоречивым. С одной стороны, азербайджанская армия показала свое превосходство в Карабахе и способность освободить территории страны. С другой стороны, в Азербайджане углубился социально-экономический кризис , а правительство демонстрирует неспособность справиться с ситуацией. Об этом в интервью программе Cətin sual («Сложный вопрос») сказал бывший помощник президента Азербайджана, политолог Эльдар Намазов.

Касаясь апрельской войны, Намазов отметил, что успехи азербайджанской армии изменили ситуацию на переговорах в рамках Минской группы ОБСЕ и внутри Армении, а также отношение международного сообщества к конфликту.

В 2017 году будут приняты важные шаги по поэтапному урегулированию конфликта. Если Армения отвергнет эту возможность, то Азербайджан может военным путем освободить свои земли. Военную мощь Азербайджана показали и два крупномасштабных военных учения с участием 60 тысяч личного состава всех видов и родов войск.

Угрозы Армении нанести ракетный удар по Баку Намазов назвал несостоятельными.

С другой стороны, учения ракетных войск в Нахчыване показали, что Азербайджан может в качестве ответной меры нанести десятки ракетных ударов по Еревану, расположенному в 40 км.

Говоря об экономике, Намазов указал на неспособность правительства справиться с углубляющимся социально-экономическим кризисом. Команда Ильхама Алиева не способна проводить реальные реформы и занимается лишь имитацией.

По словам Намазова, группа ведущих экспертов гражданского общества еще в 2006 г. подготовила концепцию и программу реформ на период до 2016 г. В ней говорилось, что это десятилетие важно для расходования сотен миллиардов нефтедолларов и создания новой экономической модели. И если этот шанс не будет использован, то страна столкнется с новым глубоким кризисом. «Так оно и произошло», - сказал Намазов.

Он выразил сомнение в реалистичности успеха стратегической дорожной карты развития экономики страны, на реализацию которой требуется 23 млрд. манатов.

«С нынешними кадрами и таким подходом, проблемы не решить, а найти столько денег невозможно», - отметил он.

Намазов считает, что необходимо начать реформы с таможенной и налоговой сфер, обеспечив там полную прозрачность, что позволит увеличить доходы госбюджета в 2-3 раза. –03C06—