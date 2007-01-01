



Концепция бойкота развития до 2020 года

2017 Февраль 17 ( Четверг ) 06:39:50

В среду,16 февраля, были презентованы результаты общественного мониторинга государственной стратегической Концепции развития «Азербайджан 2020: Взгляд в Будущее» - документ, который был утвержден в 2012 году и стал основным видением развития страны на среднесрочную перспективу.

Мониторинг был осуществлен четырьмя НПО в рамках проекта «Дискуссионная платформа для поддержки развития Азербайджана» при поддержке швейцарского Агентства развития и сотрудничества.

В проведении мониторинга по 8 направлениям приняли участие 15 экспертов, сообщил координатор проекта, глава Фонда поддержки развития предпринимательства и рыночной экономики Сабит Багиров, который отметил, что проделанная работа выявила как отрицательные, так и положительные моменты в реализации стратегии.

В ходе презентации также были озвучены рекомендации правительству по корректировке стратегии и внесения новых элементов в свете разразившегося экономического кризиса.

2016 год был сложным для страны и 2017 году эта тенденция сохранится, заметил депутат парламента Вахид Ахмедов, отметив, что надежду на преодоление кризиса вселяет утвержденная осенью 2016 года Дорожная карта реформ.

Посол Швейцарии в Азербайджане Филип Сталдер также был оптимистичен в реализации Дорожной карты, отметив устойчивость развития страны, согласно хорошей позиции страны в рейтинге Doing Business-2017.

Стратегическая дорожная карта также была предметом обсуждения собравшихся, в числе которых были представители экспертного сообщества, пары исполнительных структур, депутаты. В целом выступавшие отмечали этот документ как некий локомотив, способный вывести страну на новый постнефтяной виток развития.

Аналитическая служба агентства Туран практически не следующей день после презентации Концепции развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее», ставило под сомнение его реализацию и более того прогнозировало ее провал в статье от 7 мая 2012 года «Сомнительная Концепция «Азербайджан 2020: Взгляд в будущее». http://www.contact.az/docs/2012/Analytics/062200003279ru.htm#.WKWvwfmLTs0

Это сомнение было основано на двух китах: оценка прошлого в концепции было ложным, что создавало ложные ориентиры будущего и поставленные цели и задачи не обеспечивали выхода Азербайджана в число развитых стран.

Вторая статья Концепция развития «Азербайджан 2020: взгляд в прошлое», выявила по результатам трех лет реализации этого документа, полный ее провал. Дополнительный удар по стратегии нанес экономический кризис, который не оставил никаких шансов для ее исполнения в декларируемом виде. http://www.contact.az/docs/2015/Analytics/050600115216ru.htm#.WKWwBfmLTs0

Такой же вердикт Туран вынес в статье «Администрация Алиева между прошлым и будущим» от 13 декабря 2016 года и в отношении Стратегической дорожной карты, построенной на тех же принципах ложного прошлого и туманного будущего: «В дорожной карте режима нет динамики настоящего, за исключением стагнации, которой наполнена суть содержания». http://www.contact.az/docs/2016/Analytics/121300177708ru.htm?64#.WKWwN_mLTs0

Последние два кризисных года оказали нежелание и неспособность старой команды президента Алиева в перестройке анахроничной политической и экономической системы государства, управления страной. За два кризисных года не было принято никакого оперативного плана антикризисных действий, за исключением таких, как спасение обанкротившийся системы за счет граждан: две девальвации маната, сокращение рабочих мест, повышение тарифов на энергоносители, замораживание зарплат и пенсий на фоне высокого роста цен и прочее.

Пессимизм о дееспособности власти усилила и сама церемония презентации результатов общественного мониторинга государственной Концепции развития «Азербайджан 2020: Взгляд в Будущее». Практически подавляющее большинство государственных структур задействованных в стратегии, бойкотировали мероприятие, также как и правительственные и проправительственные СМИ, и в том числе, Администрация президента, к которой этот документ имеет прямое отношение. Из этого следует вывод, что власть для себя уже похоронила Концепцию развития и не нуждается в ее реанимации.