Лапшин, которого мы не знаем 2017 Февраль 10 ( Четверг ) 08:55:36

English Azərbaycan

Известный в русскоязычной блогосфере, но мало известный широкому читателю до декабря 2016 года блогер Александр Лапшин, публикующийся под ником puerrtto был доставлен 7 декабря спецрейсом из Минска в Баку в наручниках и в сопровождении спецназа Службы государственной безопасности Азербайджана, что должно было подчеркнуть статус особо важного преступника. Носитель гражданства трех стран Лапшин был задержан белорусской стороной по представлению Азербайджана, который обвиняет его по статьям 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса. Блогер был внесен в список персон нон грата МИД Азербайджана в 2011 году за незаконное пересечение границы и посещение оккупированной территории Азербайджана - Карабах. В октябре 2012 года он повторил вояж в Карабах. Возбуждение уголовного дела против Лапшина последовало после его третьего легального пересечения границы Азербайджана с украинским паспортом летом 2016 года. Однако когда было возбуждено дело, не сообщается. Кстати, на сайте МИД Азербайджана в документе «Список граждан иностранных государств, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана» (обратите внимание, не запрещенных для въезда, не персон нон грата) отмечено, что Лапшин посетил Карабах только в апреле 2011 года и никакой информации о других посещениях, которые МИД обязан был отметить. Тот же самый пробел можно найти в отношении других участников списка. После двух визитов в Карабах через Армению, он писал о своих впечатлениях, о которых нам неизвестно, так как с его страницы http://puerrtto.livejournal. com эти зарисовки устранены. В ходе третьей поездки, точную дату которой ни он, ни власти Азербайджана не называют, Лапшин не написал ничего такого, что может попасть даже под статьи 147 (клевета) и 148 (оскорбление) УК АР. Первый репортаж из Баку его прошлогодней поездки датируется 15 июня и завершается пятой публикацией 22 июня. Это означает, что он пробыл в Азербайджане неделю и, скорее всего, публиковал свои статьи, находясь здесь. Может возникнуть вопрос, что он мог опубликовать репортажи позже. Сам Лапшин в своем таллиннском вояже жаловался, что не всегда успевает оперативно разместить репортажи, к чему очень стремится. Но во второй статье «Баку: верхний город и кладбище уважаемых людей», которая выставлена June 16th, 2016, 09:33 am, в первой строке написано «Два дня я гулял по "классическому" центру Баку»… Первая статья «Ночной Баку: город, в который я влюбился с первого взгляда» размещена June 15th, 2016, 10:06 am. И временная дистанция между двумя публикациями как раз, два дня. Это означает, что Лапшин прибыл в Баку 14 июня. Если он выставлял свои материалы из Баку, почему здесь никто на это не реагировал? Второе, в его блоге не написано ничего такого о своем третьем турне в Азербайджан, что могло бы позволить применить против него статью Статья 281. УК АР Публичные призывы, направленные против государства (ст.281.1. Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания). О чем он писал по результатам посещения Карабаха в 2011-2012 годах, мы не знаем, так как в блоге эти «впечатления» удалены, а азербайджанские власти не представили общественности эти публикации. И если они имели место, то почему не возбуждали уголовное дело уже в 2011 или 2012 годах, и не требовали его выдачи у государств, гражданином которых он является (Кстати, в МИДовском досье он проходит как гражданин Канады, хотя в других источниках об этом не говорится). Лапшину вменяется в вину незаконное посещение Азербайджана (В первых двух случаях без разрешения, а в третьем вполне легально, но с игнорированием запрета на въезд). Но в данном случае блогер, рискуя собственной безопасностью, совершил переход границы и в целом проявил дружелюбие к стране, что отражено в его публикациях, а во-вторых, продемонстрировал прорехи в системе госбезопасности Азербайджана, за что высшее руководство страны должно было представить его к награде. Неизвестно были ли наказаны за легальный въезд и выезд Лапшина какие-либо чиновники, возбуждены ли против них уголовные дела? Непонятно также как он мог пройти пограничный контроль даже с другим паспортом, но глаза на фото в биометрических паспортах (Лапшин получил биометрический украинский паспорт в апреле 2016 года), отпечатки пальцев не меняются и компьютер должен был непременно вычислить его. Об этом ничего не говорится. Власть в данном случае в традиционной для себя манере решает внутренние проблемы без общественной огласки. Возникает также вопрос, знали или не нет компетентные органы о пребывании Лапшина в Азербайджане в июне 2016 года, ведь он, помимо Баку побывал также в Красной свободе в Губе. Дифференциация нарушителей границы Случай Лапшина разительно отличается от историй его собратьев по списку персон нон грата. Известные певцы политики, журналисты красуются в числе тех, кто без разрешения официального Баку посетил оккупированный Карабах, а некоторые из них даже делали заявления, мягко говоря, потворствующие нарушению территориальной целостности Азербайджана. Да и сами поездки эти надо рассматривать как демарш против запрета и как морально-политическую поддержку сепаратистов в Карабахе. Но как ни странно Азербайджанские власти не возбуждали уголовных дел и не требовали выдачи по линии Интерпола таких лиц. В данном случае, случай с Лапшиным из ряда вон выходящий. Некоторые из фигурантов списка даже приезжали в Баку на гастроли, предварительно принеся извинения (Сосо Павлиашвили), а некоторые демонстративно посещали Карабах по нескольку раз. Например оперная певица Любовь Казарновская после того как в июле 2015 года власти Азербайджана объявили персоной нон грата за нелегальное посещение Карабаха, спустя месяц демонстративно посетила оккупированные территории с концертом. В отношении таких злостных нарушителей, подобно Казарновской, никаких следственных действий не производилось. Если речь идет о защите государственной безопасности и национальных интересов, то откуда такое избирательное отношение. И кто дал право официальным лицам в Баку вольно использовать законодательство как некий собственный домашний устав. Мы не слышали, что бы кто-либо понес наказание за игнорирование собственного законодательства и не увидим, так как это явление, а не случай. Геополитика В процесс Лапшина были вовлечены 5 государств: собственно Азербайджан, Армения (как государство, потворствующее незаконному переходу границы Азербайджана), Беларусь, а также Россия, Израиль и Украина, гражданином которых является Лапшин. Несомненно, что у каждой из этих стран есть свои интересы в Азербайджане. За исключением Армении, все остальные имеют позитивные экономические связи, а также союзнические отношения по ряду вопросов геополитики. Но если учесть, что все страны являются политическими тяжеловесами, не трудно догадаться, что им не резон принимать решение о передаче Лапшина Азербайджану, исходя из международного статуса своих стран. Дело о выдаче Лапшина муссировалось сторонами почти два месяца. Это может свидетельствовать о том, что стороны пришли к компромиссу, который заключается в следующем: Азербайджан получает сатисфакцию в виде доставки Лапшина в Баку и публичного его покаяния, а все остальные сохраняют хорошие межгосударственные отношения. Дело завершается Высоким снисхождением к Лапшину и сохранением лица всеми сторонами этого действа. Теперь уже политического. МИД Азербайджана, призывая не политизировать вопрос Лапшина, уже его политизировал: и выдвинутыми статьями обвинения, и процедурой задержания, и экстрадиции. Но самое главное, что вытекает из доступных публичных материалов, Лашин, все же, арестован за свободу выражения, а это уже прерогатива различных международных правозащитных и журналистских организаций, и даже международных судебных инстанций со всеми вытекающим последствиями. Дивиденды и потери Какие дивиденды могут получить власти Азербайджана от дела Лапшина: - Режим в Азербайджане видится как сильный и достойный уважения в мире. - Пресечение несанкционированных визитов на оккупированные территории - Укрепление имиджа президента Алиева, как лидера, с которым считаются сильные мира сего. Потери: -Азербайджан подвергается критике за преследование людей за свободу выражения -Азербайджан представляется не правовой страной, где избирательно используется законы -Начинается волна протестов против Азербайджана -В качестве демарша растет число незаконного посещения Карабаха известными персонами -Азербайджан теряет лицо как страна, которая не способна противостоять предотвратить посещение оккупированных территорий иностранными гражданами -Сокращается число посещений Азербайджана туристами, обеспокоенных действиями властей -Усиливаются негативные медийные оценки в отношении Азербайджана в знак солидарности с Лапшиным. -Начинается кампания солидарности с Лапшиным в блогсфере и социальных сетях. Резюме Если взвесить все за и против, то можно прогнозировать с точки зрения здравого смысла, что дело Лапшина должно найти свое разрешение более оперативно, чем процедура его передачи Азербайджану. Думается, что все заинтересованные стороны, за исключением Армении, понимают, что при затяжном характере дела Александра Лапшина сохранить лицо никому не удастся. Аналитическая служба Туран