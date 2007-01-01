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Аналитика 2017
Долгая дорога к Цели

Долгая дорога к Цели

2017 Февраль 04 ( Суббота )  19:12:08
Azərbaycan

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направится 6 февраля в Брюссель для  обсуждения нового проекта соглашения о стратегическом партнерстве. Этот визит можно назвать долгой дорогой к Цели, которая по-разному видится в Азербайджане и Европе.

Официальный Баку видит Целью азербайджано-европейских отношений углубление сотрудничества по  выводу азербайджанских энергоресурсов и иных  товаров на европейские рынки, расширение контактов между людьми, доступа к дешевым европейским финансовым инструментам. Эти пожелания отражены в старой концепции «отложенной  демократии» главы Администрации Президента Рамиза Мехтиева,  которая в последние два года переквалифицировалась в «курс на  модернизацию». То есть режим предлагает  постепенную трансформацию авторитаризма в демократию  в долгосрочной перспективе, и в первую очередь в экономической сфере. 

Европейский союз видит Цель как можно в быстром установлении в Азербайджане демократических традиций в виде свободных выборов, разделения ветвей власти, верховенства закона, уважения прав и свобод человека. Эта концепция видения Цели была озвучена в ходе  визита в феврале 2016 года в Баку вице-президента Европейской Комиссии Федерики Могерини,  которая заявила, что ЕС  считает, что путь к долгосрочному развитию и благоденствию лежит  через открытое общество и уважение свобод.

Учитывая два совершенно разных подхода к одной Цели, можно прийти к острожному выводу (контр продуктивные действия властей Азербайджана ничего другого не оставляют), что правда о проекте стратегического партнерства, который  ляжет на стол Алиеву, находится   где-то посередине.

В его основу лягут предложения о сотрудничестве между ЕС и странами программы «Восточного партнерства» (ВП), которые нашли отражение в Рижской декларации саммита ВП  22 мая 2015 года. Они включали четыре компонента: 1.Укрепление
 
«В какую Европу мы должны интегрироваться? В охваченную кризисом Европу, где мусульманам введен запрет? Вот из-за того, что мы задаем эти вопросы, на нас оказывается давление и выдвигаются обвинения», - сказал Ильхам Алиев, но тут, же добавил, что Азербайджан тесно сотрудничает с Евросоюзом. 7 октября 2016 года
учреждений и эффективное управление, 2.Мобильность и человеческие контакты, 3.Рыночные возможности, 4.Взаимосвязи.

Учитывая слабость режима, обусловленную экономическим коллапсом и последовательным давлением Запада, их можно  дополнить  такими компонентами, как верховенство закона, расширение свобод гражданского общества, защиту прав человека и свободы слова.

Отношения между ЕС и Азербайджаном со времени подписания первого соглашения о сотрудничестве в 1996 году складывались напряженно, и особенно, при Ильхаме Алиеве, который всячески препятствовал интеграции страны в европейское политическое  и экономическое пространство, за исключением энергосферы. Об этом свидетельствует  аутсайдерская позиция Азербайджана в линейке  стран участников  ВП и риторика Алиева, который часто раздраженно говорит о западной цивилизации, ценностях и    реалиях.

Азербайджану всегда удавалось откладывать подписание с ЕС соглашений сначала об ассоциативном членстве, затем о модернизации, и наконец партнерстве, больше всего жонглируя в этой затяжной стратегии   темами роли страны в обеспечении энергетической безопасности Европы и так называемого давления Кремля, незаинтересованного в расширении влияния ЕС на постсоветском пространстве.

Сегодня оба вопроса не столь актуальны.  Во-первых, энергетическая диверсификация европейских маршрутов частью осуществлена и частью  находится в стадии завершения и развития, и место  Азербайджана в  ней уже зафиксирована обязательствами. Во-вторых, уязвленная кризисом Россия сама предлагает план собственной модернизации с участием западных институтов, что подспудно говорит о процессе ее собственной  европейской интеграции. Обе карты выпадают из колоды контраргументов      Алиева о необходимости затяжной интеграции с ЕС, но у него еще остаются 34 карты из классической «Швейцарской колоды».

 

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