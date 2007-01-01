

10 дней (Трампа), которые потрясли мир 2017 Февраль 02 ( Четверг ) 17:38:42

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Первые десять дней пребывания Дональда Трампа на посту президента США срок никакой в отведенном четырехлетнем отрезке времени правления страной, но он был настолько насыщен чредой демонстративных президентских выпадов, и соответствующей международной реакции, что создается ощущение вечности Трампа. Главным образом, вся возня мировых политиков и СМИ вокруг Трампа фокусировалась на каждом его решении, заявлении, так как его действия никак не соизмерялись с традиционным плавным вхождением во власть его предыдущих коллег. Трамп вошел в глобальную политику стремительно и жестоко, пытаясь обозначить свое лидерство и утверждение в своей стране и мире. Его действия и поведение прогнозировались агентством Туран, и было бы ошибочно предполагать, что им управляют эмоции распущенного миллиардера. Его внешне артистичные заявления и демонстративное поведение жёсткого лидера являются всего лишь синхронным отражением новой американской концепции лидерства, утвержденной в 2015 году. В статье «Трамп и Стратегия национальной безопасности США» от 14 ноября 2016 года на вопрос, каким будет правление нового американского президента, агентство Туран отмечало, что он будет руководствоваться Стратегией национальной безопасности США, и станет ее проводником и олицетворением. Как отмечало агентство, «принятая в феврале 2015 года, с опозданием на два года, Стратегия станет основой его действий и решений, как всех институтов Соединённых Штатов. Этот документ отчетливо подчеркивает откровенное лидерство США в мире и его задачи и цели как державы, ответственной за стабильность и развитие мировой системы, и тем самым отличается от стратегии 2010 года, которая основывалась на лидерстве США в рамках партнерских союзов». http://www.contact.az/docs/2016/Analytics/111300174649ru.htm?2#.WJLPW1OLTIU Трамп декларирует преемственность политики, но в более показательно жесткой и демонстративной форме, будь то отношение к СМИ, сотрудникам госдепа или же зарубежным странам. Практически видно, что он сознательно идет на конфронтацию с чиновничьим аппаратом с целью формирования новой администрации жесткого типа, которая как он выразился, будет более активно работать с обществом на основе принципа обратной связи. Трамп, искусственно вызывая бурю протестов и замешательства, также активно принимает решения, касающиеся международных интересов США, которые он планирует переломить и тем самым утвердить свое личное и государственное лидерство Соединенных Штатов. Он диктует новые правила нового миропорядка с не завуалированным лидерством Америки. Если посмотреть на его, казалось бы, одиозные решения о строительстве пограничной стены с Мексикой и введения временного запрета на въезд в США гражданам семи стран-изгоев, то при внимательном рассмотрении можно увидеть всего лишь продолжение действий предыдущих администраций. До прихода Трампа уже были построены более тысячи километров такой стены, а шесть из семи мусульманских стран, гражданам которых временно запретили въезд в США, уже подвергались бомбардировке американской армией и наказанию со стороны команды Обамы. Таким образом, можно говорить о проведении политики, базирующейся на преемственности и стратегии будущего, начертанного задолго до прихода Трампа в овальный кабинет. Элементарная смена имиджа миллиардера Трампа на имидж президента Трампа, взять, к примеру, прическу, аля Кенеди, свидетельствует о понимании Трампом своей роли и миссии, которую он несет. Традиционная первая встреча нового президента США с главой британского правительства, планируемой визит к английской королеве, звонки европейским союзникам и ядерному противнику в Кремле, показывают преемственность и последовательность американской политической традиции последних десятилетий, которой остается верен Трамп. Политика Трампа на ближайшие 4 года, и возможно, 8 лет будет диктоваться Трамп, искусственно вызывая бурю протестов и замешательства, также активно принимает решения, касающиеся международных интересов США, которые он планирует переломить и тем самым утвердить свое личное и государственное лидерство США. Он диктует новые правила нового миропорядка с не завуалированным лидерством Америки. новым этапом мировой истории, которая из многолетней стагнации и кризисов переходит в относительно длительный период экономического роста, небывалого прежде. (Это прогнозировало международное экспертное сообщество после финансового кризиса 2008 года и затем подтвердили прогнозы Exxon Mobil и BP в 2012 году). Он будет характеризоваться формированием сбалансированного глобального рынка производства, услуг, потребления. И вся политика Трампа будет нацелена на обеспечение лидерства в новой ситуации, которая будет выражаться с одной стороны в максимальном обеспечении интересов американских конгломератов в мире, создания баланса интересов между интересами США и интересами других стран, развития трудовых ресурсов и платёжеспособных потребительских обществ. В первую очередь это касается развивающихся стран, которые являются источниками бедности, бесправия, насилия, мракобесия, фанатизма. Идея обеспечения и защиты национальных интересов и их гармоничного сочетания с интересами других, путем создания и расширения сети демократических режимов, базирующихся на международном праве, ценностях и обязательствах, уже стало приоритетом и входит в фазу окончательной реализации. Это в первую очередь касается пространства Евразии, где сосредоточены основные людские, материальные ресурсы и где традиционно формировалось мировая история. Агентство уже писало об этом в ряде статей, в том числе, в статье: http://www.contact.az/docs/2016/Analytics/041100152509ru.htm#.WJIE91OLTIU Важный компонент этой стратегии Россия, можно сказать, уже пережила самые трудные годы своей последней истории, сумев интегрировать постсоветскую экономику в мировую и сохранить управляемость в условиях перманентных кризисов, в том числе последнего. Дональд Трамп не случайно говорит о перезагрузке отношений с Россией, так как Кремль выполнил рекомендации и требования предыдущей администрации Обамы о переходе на либерально-капиталистические рельсы. Презентованная в начале года на Гайдаровском форуме новая реформа Кудрина, получит свое практическое развитие в ближайшие месяцы, что станет основанием для возобновления отношений между Кремлем и Белым домом. Этому также будет содействовать стабилизация ситуации на Донбассе при содействии России и под протекторатом Киева, завершение военной фазы кризиса в на Ближнем Востоке, ликвидация ИГИЛ во взаимодействии с США и региональных игроков - ЕС, России, Турции, Ирана, нефтяных монархий стран Залива. Время управления конфликтами подходит к концу, уступая место доктрине управления через ценности и обязательства. Главным в этом вопросе наряду с Россией неизбежны реформы в постсоветских авторитарных странах, так и на южном фланге бывшего СССР. Это относится к Азербайджану, правительство которого по принуждению, но не по любви, пойдет на реформы авторитарной системы уже весной этого года. Надеждам администрации Алиева на перспективу найти согласие с администрацией Трампа в обмен на нефть, стабильность, можно сказать, не оправдались. Последние отчеты международных организаций о ситуации с коррупцией, правами человека и свобод в Азербайджане, кукловодами которых в Баку называют Вашингтон, показывают преемственность курса в Белом доме, основанного на национальной, а не личной стратегии отдельных представителей истеблишмента США. Отложенные Алиевым институциональные преобразования, обозначенные октябрьским референдумом, и исполнение стратегической дорожной карты реформ, непременно найдут свою реализацию синхронно тому, как это будет приходить в соседних странах. Буквально на днях Алиев направится в Брюссель для окончательного согласования стратегического партнерства с ЕС, которое он необоснованно затягивал последние годы. Азербайджан все более становится частью региональной системы интеграции с западным вектором развития, и как любят говорить в Баку, узловым. И потому он не может позволить себе остаться в стороне от веяний из-за океана. Аналитическая служба Туран