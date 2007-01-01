

Азербайджан ждет постдавосский драматизм 2017 Январь 17 ( Понедельник ) 00:02:27

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17 января в высокогорной Швейцарской деревне Давос начал работу трехдневный Всемирный Экономический Форум (WEF). 2,5 тысячи представителей из 100 стран в ходе 300 сессий обсудят актуальные политические и социально-экономические проблемы, лейтмотивом которых остается тема глобализации и четвертой промышленной революции. Эксперты WEF накануне форума пришли к выводу, что препятствием на пути этих двух вызовов стоит снижение открытости или иными словами повышение закрытости экономик целого ряда стран, что наносит урон глобальной конкуренции и процветанию. Традиционно глобальной темой остается изменение климата. Как сообщает Bloomberg, энергетические гиганты формируют свой бизнес для мира, который уходит от использования нефти и угля. Производители вкладывают реальные деньги в электрические транспортные средства. Банки хотят кредитовать деньги на проекты по возобновляемым источникам электроэнергии. Достижение амбициозных целей может потребовать $13,5 трлн расходов до 2030 года, — согласно данным Международного энергетического агентства, — что показывает масштаб возможностей для бизнеса. Только в прошлом году, инвестиции на чистую энергию составили $287,5 млрд, — указывают данные, собранные New Energy Finance. На сайте Давосского форума запечатлена и статья президента Азербайджана Алиева «Экономические приоритеты Азербайджана на 2017 год». Главная линия этого саммитовского произведения несет посыл сильным мира сего, что в стране все стабильно, под контролем и верхах не ощущаются веяния мирового и национального экономического кризисов. Также как и в прошлогодней давоссовской статье «Будущее азербайджанской экономики» Алиев не дает никаких посылов будущему, что также свидетельствует о том, что он будет продолжать избегать, насколько сможет, проведения радикальных экономических и политических реформ, пытаясь выиграть время до стабилизации на мировых нефтяных рынках. Можно сказать, что в этот раз президент Алиев переиграл самого себя. Еще год назад на том же форуме в Альпах, на саммите, который прошел 20-23 января, он впервые назвал стратегическую ошибку режима, которая привела к внутренней нестабильности в результате падения цен на нефть и девальвации маната. На сессии на тему «Новый энергетический баланс», отвечая на вопрос ведущего редактора CNN Джона Дефтериоса, Алиев буквально заявил: «Мы в Азербайджане готовили себя к постнефтяному периоду – через 20 лет. Поэтому это (трехкратное падение цен на нефть – ред.) стало для нас неожиданностью. В то же время, это явилось ударом для нашей экономики». То есть Алиев признал, что вся стратегия развития страны базировалась на неоправданных расчетах о добыче нефти, ее ценах, и в целом, на нефтяном факторе. То есть он косвенно признал, что шоковое падение экономики было вызвано слабостью ненефтяного сектора, который не смог обеспечить устойчивость и сбалансированность экономики. Тогда агентство Turan предупреждало, что «эта тактика не сулит ничего хорошего для страны, так как будет провоцировать продолжение, в таком При всей победной риторике президента, нельзя не заметить, что его визит в Альпы носит разведывательный характер, и от результатов от встреч с информированными лицами будет зависеть его дальнейшие шаги - удержание стабильности и закрытости азербайджанского рынка или проведение реформ «открытых дверей». случае, внешней изоляции с перспективой нарастания неустойчивости режима. А это в свою очередь будет способствовать усугублению внешних и внутренних проблем Азербайджана с нежелательным сценарием развития». Можно сказать, что этот прогноз был подтвержден процессами и итогами прошедшего года. При всей победной риторике президента, нельзя не заметить, что его визит в Альпы носит разведывательный характер, и от результатов от встреч с информированными лицами будет зависеть его дальнейшие шаги - удержание стабильности и закрытости азербайджанского рынка или проведение реформ «открытых дверей». Надо отметить, что давосские посиделки в последние два года были ключевыми для Азербайджана в силу наличия глубокого экономического кризиса. В 15 году решение о первой девальвации маната было принято экстренно сразу же после саммита, вторая девальвация была принята после визита в Швейцарию 19 декабря 2015 года. И наконец, решение о реформах стало озвучиваться после прошлогоднего альпийского форума. А накануне последовала американская инициатива о введении санкций против официального Баку, в случае отказа от реформ в Азербайджане. Тогда же Turan прогнозировал, что в свете этой политики «в 2016 году цены на нефть будут оставаться низкими, чтобы подвигать авторитарные страны к реформам, от которых им уйти не дано по причине скудеющих финансовых резервов и надвигающихся политических санкций. Год также станет переломным в выстраивании отношений между озвученными Всемирным банком странами и США. Можно ожидать с еще большей вероятностью, что азербайджанское правительство все же прислушается к вызовам и начнет реформирование системы, как неизбежной задачи на последующий период». Алиев понимал это. Его цитата: «Правда, мировая экономика несколько ослабла, темпы несколько понизились, но не так, чтобы нефть подешевела в три раза. Лично я считаю, что это продуманная политика и ее цель не является секретом, а Азербайджан страдает от этого». На нынешнем Давосе президента Алиев встретился с главой европейского банка реконструкции и развития Сума Чакроборти. Информация о встрече была скудной. Но можно предположить, что Алиев мог запросить помощь ЕБРР в области диверсификации экономики, к которой в Европе есть претензии. На прошлом Давосе Чакроборти заметил, что советская экономика была больше диверсифицирована, чем экономика новых независимых стран. ЕБРР одна из финансовых организаций, которая пока воздерживается от оказания помощи Азербайджану, ставя непременным условием такой помощи реформы в стране. Но предложенные накануне Алиевым Дорожные карты реформ носят декларативный характер, что не соответствует духу дорожной карты, как оперативного рабочего документа. В этой связи следует ожидать неких положительных структурных и экономических изменений, но они не будут носить кардинального характера, о чем свидетельствует дух давосовской статьи президента. Можно ожидать, что эта противоречивая ситуация будут навеивать драматизм во всех сферах жизни Азербайджана в постдавосский период. Аналитическая служба Туран