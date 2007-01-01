

Экономика исламской солидарности 2017 Январь 11 ( Среда ) 18:49:32

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Итогом заседания Кабинета Министров Азербайджана под названием «Итоги социально-экономического развития в 2016 году и предстоящие задачи», которое прошло 10 января под руководством президента Ильхама Алиева, стало объявление 2017 года - годом "Исламской солидарности" в Азербайджане. На первый взгляд возникает вопрос, какое отношение к социально-экономическим проблемам Азербайджана имеет отношение исламская солидарность. Два выступления Алиева - вступительная и заключительная, были связны главным образом с охватившим страну экономическим кризисом, борьбе с ним и планам по реанимации больной экономики в 2017 году. Тезисы президента касательно оценки ситуации и выхода из кризиса не представляют особого интереса, так как они не отражали реальную картину и не предлагали ясных рецептов на будущее. Алиев в противовес реальным данным статистики и реальному падению уровня жизни граждан, продолжал не признавать ухудшения ситуации, рисуя картину успешной борьбы с кризисом и наличия стабильности и согласия в обществе. Это была его оценка прошлого года. Вводная, первая часть выступления уже усиливала сомнения в возможности команды Алиева генерировать оперативные антикризисные предложения, так как выступление базировалось на неадекватности восприятия и описания реальности. В последующем, после бравых выступлений трех чиновников, курирующих направления, которые никак нельзя назвать ключевыми, представляя видение 2017 года, Алиев естественно не смог презентовать рецепта для излечения больной экономики, чего от него все еще ожидала аудитория. Как выяснилось из выступления президента, подъем экономики он видит в реализации мегапроектов, отражающих интересы олигархии, но никак не мало и среднего бизнеса. Эти проекты подразумевают дальнейшее отмывание государственных средств, главным образом, поступающих от скудеющих нефтяных запасов, а также собственных средств олигархии, сколоченных за годы нефтяного бума. Сюда относятся жилищное строительство в столице, развитие крупных хозяйств в области хлопководства, садоводства, виноделия и т.д. То есть ничего не было сказано о поддержке частных производителей и распределении инвестиций между многотысячными представителями частного сектора. Самым плачевным было то, что президент практически ничего не говорил о «дорожных картах» реформ, которые он подписывал под конец года, и которые согласно преамбулам этих документов должны стать локомотивами развития в 12 экономических областях. Из речи президента вытекает вывод, что он не заинтересован в проведении всесторонних реформ, которые позволили бы раскрыться потенциалу каждого гражданина страны, готового и желающего привнести свой вклад в становлении новой экономики. Алиев по-прежнему видит в свободной личности и свободной экономике угрозу режиму, и поэтому его тезисы направлены на поддержку и развитие крупных монополистических структур и объединений. В этом смысле становится понятным, почему исламский фактор становится основой его философии в проведении реформ. Потому что сам исламский мир, его экономика, главным образом, регрессивная, в основе своей построена на монополиях и интересах олигархических групп и кланов. И в начале, и в конце своего выступления Алиев вновь обратился к излюбленной теме противостояния христианского и исламского мира, с одной стороны давая понять, что принуждение к реформам есть предвзятое отношение Запада к Азербайджану, как части исламского мира, а с другой стороны, таким образом, он дал понять, что нуждается в солидарности исламских авторитарных режимов, которые переживают схожие проблемы, вытекающие из анахронической системы управления государством. Это также указывает на то, что в 2017 году Алиев будут искать в поддержку для внутренней стабильности режима в исламском мире, как в политическом, так и финансовом смысле. Известно, что последние два года характеризовались поисками финансовых средств в авторитарных странах Ближнего Востока для подпитки азербайджанской экономики. Пока они не дали нужных плодов. Но, видимо, Алиев не намерен прекращать усилий в этом направлении, так как предложенные ему Западом коренные реформы не соизмеряются с интересами режима, даже, несмотря на то, что они отвечают интересам большей части азербайджанского народа, который на сегодня больше чем когда-либо состоит из мелких лавочников, бизнесменов и просто лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью и нуждающихся в экономической свободе. Аналитическая служба Туран