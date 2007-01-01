

Южному Кавказу не до праздников 2017 Январь 09 ( Понедельник ) 11:35:00



Перефразируя известное высказывания Льва Толстого «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», скажем, что государства Южного Кавказа, которые, по идее, должны быть «одной семьей», несчастливы как раз почти одинаково. Большая часть населения Грузии, Армении и Азербайджана в канун Нового года сильно «суетилась» по поводу далеко не смешной проблемы для стран, гордящихся самобытностью своей кухни, гурманством и культом хорошей еды — как сохранить традиции и достойно накрыть праздничный стол в условиях девальвации национальных валют и сильного подорожания продуктов. Возьмем, к примеру, Грузию. Прежде даже не слишком состоятельное население с трудом, но все же ухитрялось поставить на стол обязательные новогодние кушанья: жареного поросенка, сациви (индейка под соусом из грецких орехов со специями), холодец, овощи с орехами, сушеную хурму, гозинаки (сваренные в меде орехи), чурчхелы, разнообразную выпечку, конфеты (желательно — московские), ну и, конечно, шампанское. В 2016-м все эти яства большей части грузин оказались не по карману. Собственно, к этому шло уже не первый год, но люди как-то старались устроить гастрономический праздник себе и ближним. Сейчас же мало кто смог позволить себе индейку, заменив ее курицей в сациви, не говоря уже о поросенке и блюдах, обильно приправленных орехами. Как пишет местная газета «Резонанси» (Резонанс), рядовые грузинские граждане в канун Нового года описывают свое состояние так: «Нам не до праздников». В результате мини-опроса, проведенного изданием, «большинству респондентов пришлось отказаться от новогодних блюд», а дорогие конфеты заменить дешевыми — нельзя же вообще отказаться от сладостей в Новый год. Приблизительно такая же ситуация в Армении и Азербайджане — здесь многим тоже пришлось сильно урезать новогоднее меню и траты на подарки: в обеих республиках цены заметно подскочили, и мало кто смог устроить традиционное новогоднее пиршество «по полной». В общем, 2017-й большинство населения Грузии, Армении и Азербайджана встретило, с точки зрения новогоднего изобилия, весьма скудно, хотя на Кавказе не принято экономить на праздниках, если ждешь гостей. Но пришлось: особенно Грузии, страдающей от тотальной безработицы и финансовой безысходности. Между тем, власти этой республики вполне довольны собой и заверяют население, которое все больше нищает, что все в порядке, а будет еще лучше. Чем же успокаивают грузин, которым в нынешнем году категорически отказано даже в незначительном увеличении пенсий, составляющих порядка 60 долларов, и хватающих только на то, чтобы неделю не помереть с голоду, но при этом не отапливать квартиру, не ходить к врачу, не покупать лекарств, не говоря уже об обновках и прочей «роскоши»? Можно, конечно, утешиться тем, что госсекретарь США Джон Керри «пришел в восторг» от хачапури и грузинских вин, и подписал с Грузией меморандум об углублении партнерства в сфере обороны и безопасности. Как пояснил грузинский премьер Георгий Квирикашвили, «это даст стране возможность покупать оборонительное вооружение, укрепить обороноспособность и безопасность, проводить вместе с США совместные учения». А в 2017 году в Грузии откроется совместный с США центр боевой подготовки. Минувший год был отмечен для Грузии еще одним важным событием — «К нам приехал генсек НАТО». Иейнс Столтенберг провел в Тбилиси заседание Североатлантического совета, на котором обсуждалось обеспечение безопасности на Черном море — к проекту подключится и Грузия: правда, неизвестно, в какой именно форме.

Кроме того, в 2017-м Грузия начнет получать от Франции элементы системы ПВО. Процесс этот завершится в течение года, а французские специалисты обучат грузинских военных, как обращаться с этой самой ПВО. Кстати, в нынешнем году возобновится призыв на обязательную военную службу. Ну, а самым большим достижением Грузии можно считать обещание Евросоюза с весны этого года ввести для населения страны визовую либерализацию, которую вообще-то ЕС «в случае чего» может и отозвать. Но если Грузия будет хорошо себя вести, граждане республики смогут без виз находиться в странах Шенгенской зоны 90 дней из180. Возможно, это несколько улучшит финансовую ситуацию для грузин, которые смогут, пусть и нелегально, но все же заработать на «черной работе» хоть какие-то деньги. До сих пор подобный «извоз на износ» практикуется грузинскими гражданами в Турции, а если посчастливится — в Италии и США. Прежде грузины охотно ездили в Грецию, но сейчас и она сидит без денег. Напомним, что в конце минувшего года в Грузии состоялись парламентские выборы, победу на которых одержала правящая «Грузинская мечта», которая не выполнила громких предвыборных обещаний после 2012 года, зато намерена в очередной раз менять Конституцию. И это ей удастся, поскольку «мечтатели» взяли в парламенте конституционное большинство, и им, в принципе, «море по колено» и своя рука — владыка. Так что какими бы неразумными не были изменения в Конституции, они пройдут. Внешнеполитический курс Грузии в 2017-м не изменится — страна продолжит добиваться вступления в НАТО и Евросоюз, но полноценным членом ни одного из этих блоков она гарантированно не станет. Отношения с Россией останутся на прежнем уровне — дипотношения восстановлены не будут, но стороны все время будут констатировать некоторое «потепление». А часть грузин будет жить в надежде, что РФ отменит визовый режим, и тогда можно будет рвануть на широкие российские просторы за заработком. Можно сказать, в Грузии сегодня все живут мечтой хоть о каких-нибудь стабильных доходах. Грустная мечта — особенно для страны, в менталитете которой все еще сохраняется широта натуры, гостеприимство и привычка щедро тратить деньги. Сейчас их, увы, у большинства населения нет — они исчезли вместе со средним классом, скатившимся к категории неимущих. Она, по данным независимых экспертов, составляет около 70 процентов населения. В общем, в Грузии сейчас сильнейший экономический кризис (по прогнозам, рост экономики, непонятно, по каким причинам, в 2017 году приблизится к 4%), но народ пока терпит в надежде вырваться «за бугор» — других надежд на выход из тяжелого материального положения, типа развитие экономики, науки, создание новых рабочих мест, у него нет. Как говорится, хорошо уже то, что нет войны. А вот в Армении и Азербайджане войны реально ждут, и, конечно, все ее боятся. Самым значимым событием для обеих республик в 2016-м была апрельская, самая крупная с 1994 года, военная эскалация карабахского конфликта. Сколько людей погибло на самом деле со стороны Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана — доподлинно неизвестно (стороны преуменьшают потери «из гордости»), но говорят, что они исчисляются сотнями. Еще одним трагическим событием на исходе минувшего года стал захват полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване группой вооруженных сторонников арестованного лидера радикального оппозиционного движения «Учредительный парламент» Жирайра Сефиляна. Погибли трое полицейских. Вообще весь минувший год республика «майданила» по самым разным поводам, и некоторые политические силы даже требовали «деколонизации» Армении от России и вывода военной базы РФ из Гюмри. Но в результате получили новое правительство во главе с бывшим высокопоставленным чиновником «Газпрома» и соглашение об объединенной группировке войск с Россией. То есть стороны создали общее пространство обороны и безопасности, контролируемое РФ. Последняя, кстати, подкинула Армении устрашающие Азербайджан оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и реактивные системы залпового огня «Смерч». Как говорят эксперты, оружие это Азербайджану не страшно — его назначением является лишь сдерживание Баку от военной агрессии. Но азербайджанцы, вероятно, думают иначе, и усиленно вооружаются — не только с помощью России, но и Израиля. Говоря о новом правительстве, с которым Армения встретила Год Огненного Петуха. Новый премьер Карен Карапетян не стал обнадеживать соотечественников: он признал, что экономическая ситуация в республике сложная. А это означает, что 2017-й не станет годом благоденствия для Армении, хотя приоритетом бывший газпромовец назвал обеспечение экономического роста (в прошлом году он был почти на нуле, а в этом, по прогнозу, составит 3%), решение проблем в социальной сфере и системе здравоохранения, борьбу с коррупцией. По его словам, он надеется на «общественную поддержку». Но как получить ее простому армянину на голодный желудок, сказать сложно. Правда, президент республики Серж Саргсян считает нового премьера «символом перемен», но есть риск того, что он так и останется «символом» — без реального наполнения. Больше всех шансов выгрести из тяжелого экономического положения у Азербайджана — все же это нефте- и газодобывающая страна, получающая к тому же солидные кредиты и инвестиции. Правда, нефть, из-за падения цен на нее, уже не может быть локомотивом экономики, но на разработку газовых месторождений все еще делаются крупные ставки. В частности, Азербайджан получит от Азиатского банка развития кредит в 1, 5 миллиарда долларов для реализации второй стадии разработки месторождения Шах-Дениз. Этот проект позволит на разных стадиях его реализации создать более 20 тысяч рабочих мест. По прогнозу, рост экономики Азербайджана составит в текущем году 1%, а через год достигнет 2,4%. Это довольно реалистичные цифры, хотя пока азербайджанцам придется привыкать к двузначной инфляции, сокращению бюджетных доходов, росту цен на продукты питания, электроэнергию и к прочим проявлениям ухудшения жизни. Дело дошло до того, что в республике подумывают создать продовольственные магазины для бедных. Но при всех проблемах правительству Азербайджана все же удалось сохранить социальную направленность бюджета 2017 года. Здесь же заметим, что минувший год отличался большой оживленностью Азербайджана во внешней политике и стабильностью в политике внутренней. Правда, последняя далась большой ценой: чистками в государственных структурах, борьбой, как считают власти Азербайджана, с радикальными религиозными группами, громкими снятиями с должностей лиц, считавшимися приближенными к президентской семье. Но потом наступила тишина, и в Азербайджане даже абсолютно спокойно прошел референдум по конституционным изменениям, которые фактически узаконят бессрочное президентство членов семьи Алиевых. От так называемых «внешних сил», то есть Запада, постоянно мутящего воду в Азербайджане с угрозами «цветных» переворотов, Алиев пока отбивается, и внешне его отношения с Западом сейчас вроде нормальные. С Россией проблем, как утверждает президент Азербайджана, вообще нет. Но армяно-азербайджанский конфликт все еще не урегулирован, и явных признаков того, что он мирно решится в нынешнем году, пока не видно — возможно, этому помешали сирийские события. Тем не менее, Азербайджан не зевает и старается поддерживать взаимовыгодные отношения со всеми, кто может способствовать стабильности в регионе. О России было сказано выше, но внешнеполитический диапазон Алиева шире — от Турции до Ирана, от Израиля до Центральной Азии, «коллективного» Запада и международных организаций. Надо думать, что энергии у президента Азербайджана не убавится и в наступившем году: главное, чтобы она не была направлена на решение карабахского конфликта силой. В противном случае, подведение итогов 2017 года и прогноз на год 2018-й либо не будет иметь смысла, либо будет крайне тяжелым не только для Южного Кавказа, но и всех прилегающих к нему регионов. Андрей Николаев http://www.rosbalt.ru