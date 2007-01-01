



Эрдоган готовится взять в руки всю полноту власти

2016 Декабрь 30 ( Пятница ) 11:58:40

Парламентский комитет Турции одобрил поправки в Конституцию, расширяющие полномочия президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и предполагают переход страны к президентской республике, сообщает агентство Anadolu.

Новые поправки передают исполнительную власть президенту и вице-президенту, упраздняют должность премьер-министра, снижают возраст для кандидата в парламент с 25 до 18 лет и увеличивают число депутатов с 550 до 600.

Законопроект, представленный 316 членами правящей партией справедливости и развития, в течение девяти дней будет представлен в парламент.

Reuters отмечает, что для принятия поправок в Конституцию необходима поддержка 330 депутатов. Затем этот вопрос будет рассмотрен на референдуме. -02D-