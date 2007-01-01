



Пёрл-Харбор: плоды мира всегда ценнее, чем военная добыча

2016 Декабрь 28 ( Среда ) 11:53:06

Euronews: Президент США и премьер-министр Японии вместе почтили память американцев, погибших в ходе нападения японского флота на Пёрл-Харбор.

Синдзо Абэ, прибывший с двухдневным визитом на Гавайи, стал первым в истории главой японского правительства, посетившим мемориал на остове погибшего линкора «Аризона» — это центральная часть памятного комплекса в Пёрл-Харборе.

7-го декабря 1945 года жертвами внезапной японской атаки там стали более двух с половиной тысяч человек.

— Миру нужен дух терпимости, нужна воля к примирению, особенно сейчас. Наши страны искоренили ненависть и развили дружбу и доверие на основе общих ценностей. И сейчас — особенно сейчас — мы со всей ответственностью призываем мир к терпимости и примирению, — заявил Синдзо Абэ.

Президент США Барак Обама назвал американо-японские отношения примером того, как злейшая вражда может перерасти в прочную дружбу:

— Присутствие здесь сегодня премьер-министра Абэ напоминает нам о том, что может произойти между государствами и народами. Войны могут закончиться. Заклятые враги могут стать ближайшими союзниками. Плоды мира всегда ценнее, чем военная добыча.

Синдзо Абэ лично пообщался с выжившими моряками и лётчиками Пёрл-Харбора, выразив им «искренние и вечные» соболезнования.

Однако, как и Барак Обама во время своего визита в Хиросиму, Абэ не стал приносить извинений за события Второй мировой войны.