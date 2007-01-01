



Министр обороны Израиля призвал евреев уехать из Франции

2016 Декабрь 27 ( Вторник ) 18:05:05

vedomosti.ru: Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал евреев покинуть Францию, пишет Jerusalem Post. Он напомнил о недавних инцидентах с проявлением антисемитизма в этой стране, добавил, что атмосфера антисемитизма сгустится после предстоящей 15 января конференции по ближневосточному урегулированию, которая пройдет в Париже.

«Это будет не мирная конференция, это будет трибунал, на котором будут судить Израиль, который навредит Израилю и его доброму имени, – заявил Либерман. – Это будет не просто суд против Израиля, а современный процесс по делу Дрейфуса».

Министр также напомнил о том, как голосовала Франция в международных организациях, в том числе в ООН, по его словам, это было против Израиля. 23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 2334, которая требует, чтобы Израиль прекратил строительство поселений.

Президент Французского национального бюро по отслеживанию антисемитизма Сэмми Гозлан назвал заявления Либермана «несколько преувеличенными». Запланированная конференция, по его словам, не будет трибуналом для осуждения или наказания Израиля, французские власти там попытаются усадить стороны конфликта за стол переговоров в поисках мирного урегулирования. Он также признал, что Франция заняла одностороннюю позицию в поисках выхода из проблемы. Призыв к французским евреям покинуть Францию Гозлан прокомментировал, напомнив, что многие из этих людей, их родители и бабушки и дедушки приехали во Францию, спасаясь от антисемитизма или гонений в других странах