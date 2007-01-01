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На дне Черного моря найден основной "черный ящик" разбившегося Ту-154

2016 Декабрь 27 ( Вторник ) 17:58:31

DW: Со дня Черного моря поднят основной "черный ящик" с самолета министерства обороны России Ту-154, разбившегося два дня тому назад под Сочи. "В 5:42 мск на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом "Фалкон" обнаружен основной бортовой самописец", - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ во вторник, 27 декабря.

По заявлению российского военного ведомства, в ближайшие часы самолет военно-транспортной авиации доставит этот самописец в подмосковные Люберцы в Центральный научно-исследовательский институт ВВС. Специалисты института займутся расшифровкой его данных.

Обнаружены фрагменты тел погибших

Между тем источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил "Интерфаксу", что местонахождение второго "черного ящика" также установлено, он может быть поднят на поверхность в ближайшее время. По словам собеседника агентства, из воды извлечено уже 13 тел и почти 160 фрагментов останков жертв авиакатастрофы.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря спустя несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человек, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в море близ сочинского побережья.