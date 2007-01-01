

The Daily Beast Трамп закрывает собственный благотворительный фонд для избегания конфликта интересов. 2016 Декабрь 25 ( Воскресенье ) 11:29:18



РБК: Дональд Трамп решил закрыть собственный благотворительный фонд Trump Foundation для избежания конфликта интересов. Однако он заверил, что продолжит заниматься благотворительностью

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении ликвидировать свой благотворительный фонд Trump Foundation, чтобы избежать конфликта интересов. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на заявление миллиардера.



Трамп не обозначил конкретных сроков закрытия фонда, однако поручил своему адвокату предпринять все меры для этого.



«Фонд провел огромную работу в течение многих лет, жертвуя миллионы долларов бесчисленному количеству объединений, поддерживал ветеранов, сотрудников правоохранительных органов и детей. Однако для избежания конфликта интересов с моей ролью в качестве президента [США], я продолжу заниматься своей благотворительной деятельностью другими способами», — говорится в заявлении Трапма.



Позже пресс-секретарь главного прокурора Нью-Йорка Джона Шнайдермана Эми Спиталник заявила, что фонд не может быть закрыт из-за следствия в отношении него. Речь идет о процессе, который начала расследовать прокуратура Нью-Йорка в сентябре этого года. Следствие считает, что Trump Foundation нарушил закон, согласно которому некоммерческие организации должны быть зарегистрированы в администрации штата.



Избранный президент сообщил в налоговое управление, что с 2009 по 2014 годы он не финансировал фонд. Крупнейшими благотворителями в предыдущие годы были Винс и Линда Макмэхон, которые пожертвовали в Trump Foundation $5 млн в 2007-2009 годы,



указывает газета. Ранее избранный президент предложил Линде Макмэхон должность руководителя американской Администрации малого бизнеса.



В 2015 году Trump Foundation​​ признался в нарушении правила, согласно которому руководство некоммерческих организаций не может использовать средства благотворительного фонда для помощи себе, своим родным и собственному бизнесу.

