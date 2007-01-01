

ТАСС

Самолет Ту-154, пропавший в районе Сочи, упал в Черном море

2016 Декабрь 25 ( Воскресенье ) 11:18:21

РИА Новости: Самолет Ту-154 Минобороны РФ, пропавший в районе Сочи, упал в Черном море, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Самолет упал в Черном море в 1,5 километра от берега, обнаружены обломки", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, в пяти с половиной километрах от берега, по данным источника, обнаружены личные вещи, предположительно, принадлежавшие людям с разбившегося самолета.

Обломки фрагментов корпуса нашли в полутора километрах от побережья Сочи на глубине 50-70 метров, подтвердили в пресс-службе Минобороны. Позже в ведомстве уточнили, что самолет упал на седьмой минуте полета. Он рухнул в пяти километрах от берега Черного моря ближе к Анапе.

После крушения СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов. Следователи изымают документы и допрашивают должностных лиц, руководивших полетом.

В связи с катастрофой в Адлер вылетела комиссия Минобороны.

Как сообщалось ранее, Ту-154 пропал с радиолокационных радаров после взлета при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера. На борту находились более 80 пассажиров, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и сотрудники СМИ, и 8 членов экипажа.

ТАСС: Тело одного погибшего и документы журналистов Первого канала найдены на месте крушения самолета Ту-154.

Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Также НТВ сообщает о троих журналистах телеканала, которые находились на борту разбившегося самолета.

"Среди погибших наши коллеги - корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов", - сказал журналист в эфире телеканала.

"На месте падения самолета Ту-154 в Черном море обнаружено тело одного погибшего, а также документы журналистов Первого канала", - сказал собеседник агентства.

Тело погибшего поднято на борт спасательного судна, подтвердил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В 6 км от береговой линии Сочи найдено тело погибшего в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ. Тело поднято на борт спасательного судна", - сказал он.